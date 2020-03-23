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'الرعاية الصحية' تدعوا المؤسسات الصحفية لاتخاذ ما يلزم لحماية الزملاء من 'كورونا'

الإثنين 23/مارس/2020 - 06:57 م
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نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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دعت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، برئاسة أيمن عبدالمجيد، المؤسسات الصحفية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية، لحماية الزملاء الصحفيين في مواجهة "كورونا".

ودعا أيمن عبدالمجيد رؤساء مجالس إدارات ورؤساء التحرير، بالمؤسسات الصحفية القومية، والخاصة والحزبية، لاتخاذ الإجراءات الوقائية، لحماية الزملاء من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

وقال "عبدالمجيد" في تصريحات صحفية: "تواجه الدولة حرب شرسة في مواجهة عدوًا خفي، يتسلل إلى اجساد ضحاياه، واتخذت الدولة إجراءات، احترازية في إطار خطة شاملة لمواجهة الوباء العالمي، ولما كان الصحفيين من أصحاب المهن التي تقاتل في ميدان الوعي ومحاربة الشائعات، وتثقيف المواطنين، وجب دعمهم للحد من مخاطر اصابتهم خلال اداء عملهم".

وشدد "عبدالمجيد" على ضرورة أن تلتزم المؤسسات الصحفية، بمنح الزميلات الصحفيات اجازة مدفوعة الأجر، حتى بداية إبريل المقبل، لرعاية أطفالهن، في ظل منح الدولة اجازة لطلاب المدارس والجامعات.

وأضاف: "كما ينبغي تخفيض عدد الصحفيين المتواجدين في الشفت الواحد، للعمل عبر الإنترنت،  وتوفير المؤسسات المختلفة الأقنعة الواقية، والمطهرات، وأدوات الوقاية الصحية، لفرق العمل اليومي، للحيلولة دون تعرضهم لأخطار خلال أدائهم لواجبهم".

وأكد "عبدالمجيد" ضرورة أن تدرك المؤسسات الصحفية، أن رأس المال البشري، هو ثروتها الحقيقية، التي يجب اتخاذ ما يلزم للحفاظ عليه، والحد من المخاطر التي تحدق به.

وأوضح "عبدالمجيد" أن لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، من خلال ارقام هواتفها المعلنة ورقم الواتس « ٠١٢٨٨٨٨٨٧٢٠» تتلقى على مدار الساعة، أي شكوى خاصة باشتباه في إصابة صحفي أو أسرته، بفيروس كورونا، للتعامل مع ذلك على وجه السرعة واتخاذ ما يلزم بالتنسيق مع وزارة الصحة، لتعامل مع الحالة وفق بروتكول منظمة الصحة العالمية، لحمايته وفحص المخالطين، وتوفير الرعاية الطبية الفائقة.
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