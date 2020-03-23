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إيمان سلامة تكشف لـ"الفجر الفني" عن الصعوبات التي واجهتها في "البيت الكبير3"

الإثنين 23/مارس/2020 - 07:26 م
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إيمان سلامة
إيمان سلامة
رشا عادل
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انتهت الفنانة إيمان سلامة، من تصوير مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "البيت الكبير الجزء الثالث"، ويعرض المسلسل حاليًا على احدى الشاشات الفضائية.

وكشفت إيمان، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، عن الصعوبات التي واجهتها أثناء تصوير المسلسل قائلة: "جميع المشاهد كانت صعبة لان شخصية شهد التي اجسدها خلال المسلسل كانت صعبه جدًا لانها بتتحول من شخصية متأثرة بالحقد والغل الذي ورثته من والدتها كريمه الذي تلعب دورها الفنانة "لوسي" إلى شخصية طيبة لا توافق على أخذ حقها بالباطل او بالثأر".

وأضافت:" وبالتالي بتحاول أن تجمع العائلاتين مع بعض وبتساعد الناس على أخذ حقها بالقانون بصفتها محامية، وفي نهاية الأحداث سترفض هذه الأرث وتتفاوض عليه لابن عمها الذي يلعب دوره الفنان "مجدي كامل" وذلك في سبيل أن تعود المحبة والتسامح بين العائلاتين".

وتابعت:"فشخصية شهد كانت معقده ولديها العديد من المشاهد المهمه في المسلسل والصعبة في ذات الوقت لذالك ارهقتني كثيرًا خلال التصوير".

يذكر أن مسلسل "البيت الكبير 3"، ينتمي لنوعية الأعمال ذات 60حلقة، وتدور أحداثة حول مشكلات الارث والثأر، ويشارك في بطولته الفنان مجدي كامل، وسوسن بدري، ولوسي، وطارق صبري، وداليا مصطفى.
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