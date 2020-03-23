عادل هيكل شيخ حراس مرمى النادي الأهلي ومسيرته الفنية مع نجوم الزمن الجميل



هو أحد أساطير النادي الأهلي، لُقب بـ"شيخ حراس المرمى" وعُرف بين "الثلاث خشبات" وخلال مسيرته الكروية اتجه إلى التمثيل وقام بالعمل مع عباقرة الزمن الذهبي.



ونرصد لكم بوابة "الفجر الفني" الأفلام الذي شاركت فيها عادل هيكل،



فيلم إشاعة حب



وهو أحد أشهر الأفلام الذي شارك فيها حارس مرمى النادي الأهلى عادل هيكل، وذلك في آخر 10 سنوات من حياته الرياضية عام 1960 وهو بطولة يوسف وهبي، سعاد حسني، عمر الشريف، هند رستم.



فيلم إشاعة حب، كان مرشحًا له المايسترو صالح سليم، واكن لصغر حجم الدور ولشهرته حينها جعلت من عادل هيكل، للقيام بالشخصية بدلًا منه.



كما شارك في فيلم "مذكرات تلميذة" عام 1962 وهو من بطولة نادية لطفي، حسن يوسف، أحمد رمزي.



والمشاركة الآخيرة لعادل هيكل، في التمثيل كانت في فيلم "حديث المدينة" وهو من بطولة شويكار، وسميرة أحمد.



بعد فيلم "إشاعة حب" أجمع النقاد بأن عادل هيكل، ممثل فاشل ما جعل يوسف بك وهبي، يستدعيه لكي يعلمه التمثيل.



وقال يوسف بك وهبي، لعادل هيكل، حينها "أنا نسيت التمثيل بسببك".



توفى عادل هيكل، شيخ حراس المرمى بعد مسيرة كروية كبيرة يوم 22 سبتمبر عام 2018 بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 82 عامًا.