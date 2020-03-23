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بسبب كورونا.. برشلونة يخذ قرار صادم بشأن نيمار وديمبلي

الإثنين 23/مارس/2020 - 06:52 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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أدى انتشار فيروس كورونا إلى تغيير خطط نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية إلى أن انتشار فيروس كورونا وتعليق بطولة الدوري الإسباني الممتاز إلى خسارة نادي برشلونة حوالي 60 مليون يورو حتى الآن.

وأكدت التقارير ان نادي برشلونة غير خطته بشأن ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكشفت التقارير أن نادي برشلونة سيعرض على نادي باريس سان جيرمان التعاقد مع نيمار الصيف القادم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع وجود بند بأحقية الشراء.

كما ذكرت التقارير ان نادي برشلونة قرر عدم رحيل الفرنسي عثمان ديمبلي نجم الفريق لأن النادي يرى أنه لازال لديه الأكثر ليقدمه مع النادي ويجب الانتظار عليه قليلا.

ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 58 نقطة من اصل 27 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.
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