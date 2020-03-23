شاهد.. ليلى أحمد زاهر تقلد محمد هنيدي

انتشر فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، ويعيش الجميع حالياً حالة من الرعب، بدأ الفنانون بنشر الكثير من الفيديوهات التي ترشد الجميع بالجلوس في المنزل، وعدم الخروج منهم.



ويوجد فنانون آخرين، استخدموا التيك توك، لإظهار مواهبهم وكشف الكثير عن حياتهم الشخصية ومنهم الفنانة ليلى أحمد زاهر.



نشرت ليلى فيديو لها عبر التيك توك، وهي تقلد الفنان محمد هنيدي، في فيلم "جاءنا البيان التالي" وكان المشهد يقول :" كنت شغالة من فترة كده في بيت...بيت من اي نوع...بيت مشبوه...مشبوه من أنهي نوع.. بتقولك بيت مشبه، ما المشبوهين كتير ..في مخدرات في دعارة ..دعارة!! إعارة يا حاجة بنتك طالعة إعارة".



