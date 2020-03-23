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نجم ليفربول السابق: ساديو ماني سينتقل إلى ريال مدريد

الإثنين 23/مارس/2020 - 06:45 م
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ساديو ماني
ساديو ماني
عبد القادر عرابي
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صرح المالي "محمد سيسوكو" لاعب وسط نادي ليفربول السابق أن نجم الفريق، السنغالي ساديو ماني سيذهب لريال مدريد الإسباني الصيف المقبل.

وقال سيسوكو في تصريحات لشبكة "يوروبا كالتشيو" الإيطالية، تناقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "أعتقد أن ماني هو الأقري للرحيل عن الفريق والذهاب لريال مدريد أكثر من محمد صلاح".

وتابع: "بإعتقادي أن زيدان يحتاج لماني أكثر من صلاح، فهو يمتلك بعض المقومات التي يفضلها زيدان، لذلك أعتقد أنه أقرب للرحيل".

وأضاف: "ليفربول حالة خاصة بالنسبة لي، الجماهير والنادي وزملائي السابقين، جميعم ساعدوني للتألق والتطور".

وواصل: "شئ موسف أن يغادر ليفربول دوري الأبطال مبكراً، لكنني أعتقد أن الجماهير تفضل الحصول على الدوري الإنجليزي، فالجميع في ليفربول ينتظر التتويج منذ أعوام طويلة".

وبسؤاله عن نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا، استطرد: "أعلم أن زيدان يريد ضمه لريال مدريد، ولكنني أعتقد أنه يريد الذهاب ليوفنتوس، يجب أن يبحث بوجبا عن الفريق الذي يعيده للتألق مجدداً".

وأتم: "للأسف فيروس كورونا منتشر بشكل كبير في إيطاليا، أتمنى الشفاء لجميع المصابين بالمرض".

يذكر أن سيسوكو مثل أندية فالنسيا الإسباني وليفربول الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي خلال مسيرته الإحترافية.

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