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فيروس كورونا يهوي بمؤشرات البورصات الخليجية اليوم الإثنين
الإثنين 23/مارس/2020 - 06:38 م
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وكالات
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استمرت البورصات الخليجية فى حالة التراجع بنهاية تعاملات اليوم الإثنين، مع زيادة الإجراءات الإحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وتراجع المؤشر لبورصة دبي بنحو 3.8 بالمئة، تحت وطأة تهاوي سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة خمسة بالمئة. ونزل سهم بنك دبي الإسلامي 3.2 بالمئة.
وقالت الإمارات، وهي المركز السياحي والتجاري للمنطقة، إنها ستعلق جميع الرحلات الجوية للركاب والطيران العارض لأسبوعين من أجل التصدي للفيروس.
يسري القرار في غضون 48 ساعة، مع استثناء رحلات شحن البضائع والإجلاء الطارئ. وأعقب ذلك إعلان طيران الإمارات تعليقا مؤقتا لجميع خدمات نقل الركاب لمدة أسبوعين بدءا من 25 مارس آذار.
وأغلق سهم شركة الطيران الوحيدة المدرجة في أسواق الإمارات، العربية للطيران، منخفضا خمسة بالمئة، ليصل إجمالي خسائره منذ بداية العام إلى 43 بالمئة.
وتراجع مؤشر أبوظبي 3.1 بالمئة، مع هبوط سهم أكبر بنوك البلاد، بنك أبوظبي الأول، 3.1 بالمئة.
وانخفض المؤشر العام السعودي 2.9 بالمئة، بقيادة سهم البنك السعودي الفرنسي الذي هوى 8.3 بالمئة في حين نزل سهم مصرف الراجحي 1.1 بالمئة.
فرضت المملكة حظر تجول على مستوى البلاد بدءا من يوم بعد الإعلان عن قفزة بنحو الربع في حالات الإصابة بفيروس كورونا.
رصدت دول مجلس التعاون الخليجي الست أكثر من 1700 حالة إصابة وأربع وفيات بسبب الفيروس. والسعودية هي الأكثر تأثرا حتى الآن، بعدد 511 إصابة مؤكدة.
وفي قطر، التي سجلت 494 حالة إصابة، هوى المؤشر 3.9 بالمئة.
وانهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأثنين ، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم مشتريات المصريين والعرب والأخبار الإيجابية عن دعم البورصة بـ 20 مليار جنيه والذي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وقلص المؤشر الرئيسي من مكاسبة الصباحية ليصل الي مستوي 10047.4 نقطة بسبب جنى ارباح داخل الجلسة تحول بسهم التجارى الدولى للمنطقة الحمراء ، مع ارتفاع كبير بالتداولات .
وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو 16.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 540.8 مليار جنيه.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3% ليغلق عند مستوى 10.047.4 نقطة، وارتفع أيضاً مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4% ليغلق عند مستوى 904.7 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 4.3% ليغلق عند مستوى 1011.7 نقطة.
وارتفعت قيم التداولات بالبورصة المصرية الي 1 مليار جنيه وبلغ حجم التداول على الأسهم 288.8 مليون ورقة مالية ، عبر تنفيذ28.2 ألف عملية لعدد 178 شركة، ارتفع منها 130 شركة وإنخفضت 18 شركة وإستقرت 30 شركة.
وإستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية علي نسبة 63.5% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 34.2%، والعرب على 2.1% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 96.9% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 3%.
وإتجهت تعاملات االأجانب للبيع بحوالي 8.6 مليار جنيه ، فيما إتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بنحو 8.2 مليار جنيه ،و438.8 مليون جنيه علي التوالي .
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