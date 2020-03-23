عرض الزمالك يلوح في الأفق.. حسام عاشور يحسم مصيره من الاعتزال

كشفت تقارير صحفية أن حسام عاشور نجم وقائد الأهلي يقترب من حسم موقفه بشكل نهائى من العرض الذي قدمته له إدارة النادي وذلك بعد إخطاره بعدم رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق فى استمراره في الموسم المقبل.





وعرضت إدارة الأهلي على عاشور إقامة مباراة اعتزال مع فريق كبير ويحصل على عائدها بشكل كامل بالإضافة إلى العمل كمحلل بقناة النادي وتعيينه في منصب إداري في الفريق الكرة لإكسابه المزيد من الخبرات وتكريماً لمشواره مع النادي ليقدر إجمالي ما سيحصل عليه عاشور في حال قبول عرض النادي بعشرة ملايين جنيه في الموسم المقبل.





وأفادت التقارير بأن عاشور تلقى نصائح من زملائه السابقين والحاليين بضرورة عدم التسرع في القرار ورفض عرض الأهلي واللعب لأحد الأندية الأخرى حيث طالبه بعض زملائه بالتمهل كثيراً خلال الفترة الحالية خاصة بعد أن شعروا بالصدمة التي يعيشها اللاعب بعد قرار لجنة التخطيط مشددين عليه بالتفكير كثيراً فى قبول عرض الزمالك، حيث أبلغهم اللاعب بوجود عرض قوي بالإضافة إلى أن مكانه لا يوجد به سوى الثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي وسيكون هو الثالث، إلا أنهم هناك محاولات لإقناعه بالحفاظ على تاريخه وعلاقته بجماهير الأهلى بدلاً من اللعب للغريم التقليدي أو حتى لأي فريق آخر بالدوري خصوصاً أنه لن يحصل على نفس المبلغ الذي يعرضه عليه الأهلي.











