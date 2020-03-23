Advertisements
Advertisements
Advertisements

عرض الزمالك يلوح في الأفق.. حسام عاشور يحسم مصيره من الاعتزال

الإثنين 23/مارس/2020 - 06:37 م
Advertisements
حسام عاشور
حسام عاشور
الفجر الرياضي
Advertisements
كشفت تقارير صحفية أن حسام عاشور نجم وقائد الأهلي يقترب من حسم موقفه بشكل نهائى من العرض الذي قدمته له إدارة النادي وذلك بعد إخطاره بعدم رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق فى استمراره في الموسم المقبل.

وعرضت إدارة الأهلي على عاشور إقامة مباراة اعتزال مع فريق كبير ويحصل على عائدها بشكل كامل بالإضافة إلى العمل كمحلل بقناة النادي وتعيينه في منصب إداري في الفريق الكرة لإكسابه المزيد من الخبرات وتكريماً لمشواره مع النادي ليقدر إجمالي ما سيحصل عليه عاشور في حال قبول عرض النادي بعشرة ملايين جنيه في الموسم المقبل.

وأفادت التقارير بأن عاشور  تلقى نصائح من زملائه السابقين والحاليين بضرورة عدم التسرع في القرار ورفض عرض الأهلي واللعب لأحد الأندية الأخرى حيث طالبه بعض زملائه بالتمهل كثيراً خلال الفترة الحالية خاصة بعد أن شعروا بالصدمة التي يعيشها اللاعب بعد قرار لجنة التخطيط مشددين عليه بالتفكير كثيراً فى قبول عرض الزمالك، حيث أبلغهم اللاعب بوجود عرض قوي بالإضافة إلى أن مكانه لا يوجد به سوى الثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي وسيكون هو الثالث، إلا أنهم هناك محاولات لإقناعه بالحفاظ على تاريخه وعلاقته بجماهير الأهلى بدلاً من اللعب للغريم التقليدي أو حتى لأي فريق آخر بالدوري خصوصاً أنه لن يحصل على نفس المبلغ الذي يعرضه عليه الأهلي.



Advertisements

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يتلقي صدمة كبرى

منذ 34 دقيقة

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ يوم

عاجل.. "الأطباء" تزف بشرى سارة لأعضائها بشأن كورونا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة عاجلة من السيسى للمواطنين بشأن مواجهة كورونا

منذ ساعة

عاجل.. وزارة الداخلية تكشف حقيقة فرض حظر التجوال

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يحسم مصير الزمالك من ضم رمضان صبحي وحسام عاشور

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. إخلاء العتبة والموسكي خوفًا من انتشار الكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من "الأوقاف" بشأن بعثات الحج

منذ حوالي 6 ساعات

زيدان يطرد نجمي ريال مدريد.. وبيريز يوافق

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتخذ قراراً صادماً بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. بيان من هيئة الدواء عن أول علاج مصري للكورونا

منذ يوم

بديل حسام عاشور.. الأهلي يُجهز للصفقة الكبرى

منذ ساعة و 19 دقيقة

ليس نيمار.. ميسي يفجر مفاجأة ويطالب بارتوميو بهذه الصفقة

منذ ساعة و 7 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:54 م

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

عاجل.. الأهلي يتخذ قراراً صادماً بشأن رمضان صبحي

04:24 م

عاجل - مرتضي منصور يحسم مصير الزمالك من ضم رمضان صبحي وحسام عاشور

05:00 م

رسالة عاجلة من السيسى للمواطنين بشأن مواجهة كورونا

05:48 م

عاجل - الزمالك يتلقي صدمة كبرى

06:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status