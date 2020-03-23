لمواجهة كورونا.. الصين ترسل مساعدات إضافية إلى كوريا الجنوبية





أعلنت السفارة الصينية لدى كوريا الجنوبية ، مساء اليوم الإثنين، أن "بكين أرسلت مليون كمامة إضافية إلى كوريا الجنوبية؛ لمساعدتها على التعامل مع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".





وأوضحت وكالة كوريا الجنوبية أن "هذه المجموعة التي تم نقلها من شنغهاي هي الأحدث من بين مواد الإغاثة التي قدمتها بكين إلى سيئول عبر الصليب الأحمر، لدعم معركتها ضد تفشي الوباء"، مشيرة إلى أن الإمدادات السابقة تضمنت مليون كمامة طبية ومائة ألف كمامة من نوع "N95" و 10 آلاف من الملابس الواقية.





وفي المقابل، تعهدت سيئول بتزويد بكين بـ5 ملايين دولار أمريكي للمساعدة في جهود التصدي لفيروس كورونا.





ولفتت الوكالة الكورية إلى أن الفيروس الجديد أصاب في كوريا الجنوبية 8,961 حالة اليوم الاثنين، وعدد حالات الوفاة 111حالة.





وبحسب أحدث إحصائية، فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي 354 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات 15 ألف شخص، فيما شفي أكثر من 103 آلاف شخص حول العالم.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، وأوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.



