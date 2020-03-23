Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. "جوتيريش" يدعو إلى وقف جميع الحروب حول العالم

الإثنين 23/مارس/2020 - 06:23 م
Advertisements
الأمين العام للأمم المتحدة - جوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة - جوتيريش
الفجر
Advertisements

دعا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مساء اليوم الإثنين، إلى وقف إطلاق نار فوري على مستوى العالم؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وقال جوتيريش: إن "عالمنا يواجه عدوًا مشتركًا متمثل بفيروس كورونا، الفيروس يصيب الجميع بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الدين، ويصيب الجميع بلا رحمة"، مضيفاً "وفي الوقت نفسه، تدور الصراعات المسلحة في جميع أنحاء العالم"، مشددا على أن "الفيروس المستعر يظهر بوضوح جنون الحرب".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة في تصريحاته: "لهذا السبب أدعو اليوم إلى وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء العالم".

وبحسب أحدث إحصائية، فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي 354 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات 15 ألف شخص، فيما شفي أكثر من 103 آلاف شخص حول العالم.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، وأوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا جوتيريش الأمم المتحدة

أخبار تهمك

عاجل.. بيان من هيئة الدواء عن أول علاج مصري للكورونا

منذ يوم

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يطرد نجمي ريال مدريد.. وبيريز يوافق

منذ ساعة و نصف

عاجل - مرتضي منصور يحسم مصير الزمالك من ضم رمضان صبحي وحسام عاشور

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من "الأوقاف" بشأن بعثات الحج

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل - الزمالك يتلقي صدمة كبرى

منذ 38 دقيقة

بديل حسام عاشور.. الأهلي يُجهز للصفقة الكبرى

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. وزارة الداخلية تكشف حقيقة فرض حظر التجوال

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إخلاء العتبة والموسكي خوفًا من انتشار الكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يتخذ قراراً صادماً بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. "الأطباء" تزف بشرى سارة لأعضائها بشأن كورونا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

رسالة عاجلة من السيسى للمواطنين بشأن مواجهة كورونا

منذ ساعة و 8 دقيقة

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

ليس نيمار.. ميسي يفجر مفاجأة ويطالب بارتوميو بهذه الصفقة

منذ ساعة و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

المغرب تقر قانوناً يقضي بالسجن لكل من يخالف الحجر المنزلي

عاجل.. سوريا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

لمواجهة كورونا.. الحكومة المغربية تصادق على إعلان حالة الطوارئ الصحية

ملك المغرب يأمر أطباء الجيش والدرك بالعمل على مكافحة "كورونا"

أمريكا تسجل ارتفاعاً هائلاً في عدد الإصابات بـ"كورونا"

لليوم الخامس على التوالي.. ووهان الصينية لم تسجل أي إصابات بـ"كورونا"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:54 م

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

عاجل.. الأهلي يتخذ قراراً صادماً بشأن رمضان صبحي

04:24 م

عاجل - مرتضي منصور يحسم مصير الزمالك من ضم رمضان صبحي وحسام عاشور

05:00 م

رسالة عاجلة من السيسى للمواطنين بشأن مواجهة كورونا

05:48 م

عاجل - الزمالك يتلقي صدمة كبرى

06:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status