عاجل.. "جوتيريش" يدعو إلى وقف جميع الحروب حول العالم

وقال الأمين العام للأمم المتحدة في تصريحاته: "لهذا السبب أدعو اليوم إلى وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء العالم".

"وفي الوقت نفسه، تدور الصراعات المسلحة في جميع أنحاء العالم"، مشددا على أن "الفيروس المستعر يظهر بوضوح جنون الحرب".

وقال جوتيريش: إن "عالمنا يواجه عدوًا مشتركًا متمثل بفيروس كورونا، الفيروس يصيب الجميع بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الدين، ويصيب الجميع بلا رحمة"، مضيفاً "وفي الوقت نفسه، تدور الصراعات المسلحة في جميع أنحاء العالم"، مشددا على أن "الفيروس المستعر يظهر بوضوح جنون الحرب".

وبحسب أحدث إحصائية، فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي 354 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات 15 ألف شخص، فيما شفي أكثر من 103 آلاف شخص حول العالم.





وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.





ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.





وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، وأوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.