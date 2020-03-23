Advertisements
Advertisements
Advertisements

"كورونا" يؤجل جلسات البرلمان لـ 12 أبريل

الإثنين 23/مارس/2020 - 06:26 م
Advertisements
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements
قرر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب تأجيل موعد انعقاد جلسات المجلس المحدد سلفًا فى 29 مارس 2020، ليكون موعد الجلسات العامة القادمة فى 12 أبريل 2020، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة والبرلمان في مواجهة انتشار فيروس كورونا، وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وعدم الاختلاط فيما بعضهم البعض.

إقرأ أيضًا..

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.

وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.


33 حالة جديدة

وأشار إلى تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ تبلغ من العمر 51 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عامًا.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.


متابعة مستمرة

ونفى رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

فيما تواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر كورونا فيروس كورونا صحة عالمية الاجراءات الوقائية الإجراءات الاحترازية احترازي 15 حالة 15

أخبار تهمك

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ يوم

زيدان يطرد نجمي ريال مدريد.. وبيريز يوافق

منذ ساعة و نصف

عاجل - مرتضي منصور يحسم مصير الزمالك من ضم رمضان صبحي وحسام عاشور

منذ أقل من ساعتين

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ يوم

عاجل.. إخلاء العتبة والموسكي خوفًا من انتشار الكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ حوالي 4 ساعات

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. "الأطباء" تزف بشرى سارة لأعضائها بشأن كورونا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. وزارة الداخلية تكشف حقيقة فرض حظر التجوال

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يتخذ قراراً صادماً بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. بيان من هيئة الدواء عن أول علاج مصري للكورونا

منذ يوم

ليس نيمار.. ميسي يفجر مفاجأة ويطالب بارتوميو بهذه الصفقة

منذ ساعة و 10 دقيقة

قرار عاجل من "الأوقاف" بشأن بعثات الحج

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة عاجلة من السيسى للمواطنين بشأن مواجهة كورونا

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل - الزمالك يتلقي صدمة كبرى

منذ 37 دقيقة

بديل حسام عاشور.. الأهلي يُجهز للصفقة الكبرى

منذ ساعة و 22 دقيقة

موضوعات متعلقة

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 56 وخروجهم من مستشفى العزل

محمد الباز: لا أحد في مأمن من فيروس كورونا على الإطلاق

برلمانية تطالب بغلق فوري للكوافيرات لمواجهة "كورونا"

محافظ الجيزة: نركز على منظومة النظافة للوقاية من فيروس كورونا

خالد أبو بكر لقطر: "لو مات 50 مليون هنحفظ الباقين ينتقموا منكم"

وكيل البرلمان يطالب بفرض حظر التجول في مصر: "هنفارق أحبابنا"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:54 م

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

عاجل.. الأهلي يتخذ قراراً صادماً بشأن رمضان صبحي

04:24 م

عاجل - مرتضي منصور يحسم مصير الزمالك من ضم رمضان صبحي وحسام عاشور

05:00 م

رسالة عاجلة من السيسى للمواطنين بشأن مواجهة كورونا

05:48 م

عاجل - الزمالك يتلقي صدمة كبرى

06:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status