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الكشف عن عرض مفاجئ من برشلونة لضم لاوتارو مارتينيز

الإثنين 23/مارس/2020 - 06:26 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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يرغب مسئولو فريق برشلونة الإسباني في التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لتقارير إسبانية حسب صحيفة موندوديبورتيفو، إن في ايطاليا كشفوا عن العرض الاول من البارسا لإنتر من اجل لاوتارو، والذي رفضه النادي الايطالي.

حيث جاء العرض المفاجئ من البارسا بيع الثنائي ارتورو فيدال وسيميدو بالإضافة إلى دفع مبلغ مالي قدره 70 مليون يورو.

ولا يريد فريق إنتر ميلان دخول لاعبين في صفقة لاوتارو مارتينيز، حيث يرغب في دفع المال فقط من جانب البارسا وهو ما قد يزيد صفقة المهاجم الأرجنتيني إلى 150 مليون يورو، مما قد يتسبب في عدم إتمام الصفقة.
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