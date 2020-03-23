روسيا: إرسال الطائرة الـ13 إلى إيطاليا لمكافحة فيروس كورونا





أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الإثنين، عن إقلاع الطائرة الثالثة عشرة من طراز "إيل - 76" إلى إيطاليا، وعلى متنها أفراد عسكريون ومعدات؛ للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".





وقالت الوزارة الروسية في بيان: إن "الطائرة الطائرة الثالثة عشرة من طراز "إيل 76" أقلعت من مطار تشكالوفسكي على متنها عسكريون روس ومعدات خاصة، بهدف مساعدة الجمهورية الإيطالية في مكافحة فيروس كورونا ".





ويشار إلى أنه بعد التنسيق مع الجانب الإيطالي حول مناطق تنفيذ فعاليات الوقاية والتطهير، سيبدأ الخبراء العسكريون الروس بتنفيذ مهامهم.





وتعد إيطاليا واحدة من الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد في القارة الأوروبية، حتى أنها قد تجاوزت الصين بعدد الوفيات، ووفقا للبيانات الرسمية الأخيرة، فقد تم تسجيل ما يقرب من 60 ألف حالة إصابة، وتوفي أكثر من 5.4 ألف شخص.





وبحسب أحدث إحصائية، فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي 354 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات 15 ألف شخص، فيما شفي أكثر من 103 آلاف شخص حول العالم.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، وأوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.



