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للحد من التجمعات.. محافظة القاهرة تتلقى شكاوى المواطنين عن طريق الواتساب

الإثنين 23/مارس/2020 - 06:22 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلنت محافظة القاهرة، عن طرق تلقى شكاوى المواطنين، وذلك بعد أن تم إيقاف التعامل بشكل مباشر ، فى المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه تم الإعلان عن عدة وسائل يمكن للمواطن إرسال شكوته من خلالها، وذلك من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

والوسائل هى "منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء من خلال الخط الساخن" 16528"، من خلال الموقع الإلكتروني (رابط من هنا) ، بوابة الخدمات الإلكترونية، الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة عبر الفيس بوك ، من خلال رقم الواتس اب" 01211291119".



ومن ناحيته، شددت محافظة القاهرة من اجراءاتها الوقائية والاحترازية لحماية العاملين بها والمترددين عليها من فيروس كورونا حيث يخضغ الجميع للكشف الحرارى عند الدخول كما تم توزيع الكمامات والقفازات الطبية على جميع العاملين ويقوم فريق متخصص تحت اشراف مديرية الصحة بتطهير المكان بصورة دورية يوميًا .

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة اجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والإنصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة ، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصه بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والاحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الالكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.

كما تم تخفيض قوة العاملين بإدارات الديوان العام والأحياء إلى 50% يومياً على أن يؤدي الموظفون أعمالهم بالتبادل فيما بينهم حسب طبيعة عملهم كما يصرح للعاملين الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل.
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