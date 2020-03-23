أبرزهم محمد رمضان.. نجوم تجاهلوا الكورونا وطرحوا أغاني بمناسبة عيد الأم

نعيش في هذه الأيام بحالة رعب، بسبب انتشار فيرس الكورونا، فكانت بداية الفيروس في الصين وإيطاليا، ومن ثم انتشر إلى العالم بأكمله.



يعتبر مرض كورونا من أشد الأمراض، لأنه تسبب في وفاة الكثير، وحرصًا على سلامة الشعب المصري، أُصدر العديد من القرارات التي تُلزم المواطنين بالجلوس في المنزل.



وفي ظل هذا، جاء يوم 21 مارس للاحتفال بيوم عيد الأم، وبعدما كان يتحدث كل فنان عن الكرونا ويحذر الشعب منها، تجاهل أيضاً فنانون الكرونا وطرحوا أغاني للاحتفال بعيد الأم، وفي تقرير مبسط لـ" الفجر الفني " سنتحدث عنهم:-





محمد رمضان



طرح الفنان محمد رمضان، بمناسبة عيد الأم، أغنية تدعى"أمي ملكة"، عبر قناته الرسمية بموقع"يوتيوب"، وحققت حتى الآن نسب مشاهدة عالية، وأقتربت من 2 مليون مشاهدة، والأغنية من كلمات:"البلدوزر، وألحان إسلام الأبيض، وتوزيع إسلام شيبسي، وأهدى رمضان هذه الأغنية لوالدته.





نور قدري



طرحت الفنانة نور قدري، أغنية جديدة لها تدعى"تاج راسك" عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، وعلى جميع وسائل التواصل الإجتماعي، وكانت هذه الأانية بمثابة عودتها إلى الساحة الفنية مرة آخرى، ومن المقرر وهي من كلمات سيد حسن وألحان وتوزيع نديم جمال.





حمادة هلال



طرح الفنان حمادة هلال، أغنية جديدة له عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" تدعى "ست الناس"، تزامناً مع الاحتفالات بعيد الأم، والأغنية من كلمات هشام عبد الحليم، وألحان حسن سراج، وتوزيع أحمد عادل، وأخرج الفيديو الكليب أحمد بدران.





أمينة



قدمت الفنانة أمينة أغنية جديدة، في عيد الأم، بعنوان "ادعيلى ياما"، عبر قناتها الرسمية بموقع "اليوتيوب"، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع الموسيقي خالد نبيل.





ويزو



قامت الفنانة ويزوز، بغناء أغنية "ماما...ماما مين يا بني" لأول مرة في برنامج "معكم منى الشاذلي" وأهدتها إلى إبنها إسماعيل، الذي يبلغ عمره سنة واحدة، وأُعجب الجمهور بها كثيراً، وكانت هذه المرة الأولى لطرحها في البرنامج.