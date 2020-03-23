Advertisements
Advertisements
Advertisements

أبرزهم محمد رمضان.. نجوم تجاهلوا الكورونا وطرحوا أغاني بمناسبة عيد الأم

الإثنين 23/مارس/2020 - 07:07 م
Advertisements
محمد رمضان
محمد رمضان
نادين نجدي
Advertisements
نعيش في هذه الأيام بحالة رعب، بسبب انتشار فيرس الكورونا، فكانت بداية الفيروس في الصين وإيطاليا، ومن ثم انتشر إلى العالم بأكمله.

يعتبر مرض كورونا من أشد الأمراض، لأنه تسبب في وفاة الكثير، وحرصًا على سلامة الشعب المصري، أُصدر العديد من القرارات التي تُلزم المواطنين بالجلوس في المنزل.

وفي ظل هذا، جاء يوم 21 مارس للاحتفال بيوم عيد الأم، وبعدما كان يتحدث كل فنان عن الكرونا ويحذر الشعب منها، تجاهل أيضاً فنانون الكرونا وطرحوا أغاني للاحتفال بعيد الأم، وفي تقرير مبسط لـ"الفجر الفني" سنتحدث عنهم:-


محمد رمضان

طرح الفنان محمد رمضان، بمناسبة عيد الأم، أغنية تدعى"أمي ملكة"، عبر قناته الرسمية بموقع"يوتيوب"، وحققت حتى الآن نسب مشاهدة عالية، وأقتربت من 2 مليون مشاهدة، والأغنية من كلمات:"البلدوزر، وألحان إسلام الأبيض، وتوزيع إسلام شيبسي، وأهدى رمضان هذه الأغنية لوالدته.


نور قدري

طرحت الفنانة نور قدري، أغنية جديدة لها تدعى"تاج راسك" عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، وعلى جميع وسائل التواصل الإجتماعي، وكانت هذه الأانية بمثابة عودتها إلى الساحة الفنية مرة آخرى، ومن المقرر وهي من كلمات سيد حسن وألحان وتوزيع نديم جمال.


حمادة هلال

طرح الفنان حمادة هلال، أغنية جديدة له عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" تدعى "ست الناس"، تزامناً مع الاحتفالات بعيد الأم، والأغنية من كلمات هشام عبد الحليم، وألحان حسن سراج، وتوزيع أحمد عادل، وأخرج الفيديو الكليب أحمد بدران.


أمينة

قدمت الفنانة أمينة أغنية جديدة، في عيد الأم، بعنوان "ادعيلى ياما"، عبر قناتها الرسمية بموقع "اليوتيوب"، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع الموسيقي خالد نبيل.


ويزو

قامت الفنانة ويزوز، بغناء أغنية "ماما...ماما مين يا بني" لأول مرة في برنامج "معكم منى الشاذلي" وأهدتها إلى إبنها إسماعيل، الذي يبلغ عمره سنة واحدة، وأُعجب الجمهور بها كثيراً، وكانت هذه المرة الأولى لطرحها في البرنامج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

يوم عيد الام مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام الاحتفال بيوم عيد الام افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب أغاني عيد الام

أخبار تهمك

عاجل - مرتضي منصور يحسم مصير الزمالك من ضم رمضان صبحي وحسام عاشور

منذ ساعتين و 46 دقيقة

"التعليم" تصدر بيانا عاجلا بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

ليس نيمار.. ميسي يفجر مفاجأة ويطالب بارتوميو بهذه الصفقة

منذ ساعتين

عاجل.. "الأطباء" تزف بشرى سارة لأعضائها بشأن كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ يوم

رسالة عاجلة من السيسى للمواطنين بشأن مواجهة كورونا

منذ أقل من ساعتين

الآن يمكنك كسر شهادة الاستثمار القديمة وشراء الجديدة بعائد 15%.. بشروط

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل - برشلونة يُجدد عقد نجم الفريق

منذ ساعة الا ربع

زيدان يطرد نجمي ريال مدريد.. وبيريز يوافق

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل - الزمالك يتلقي صدمة كبرى

منذ ساعة و 28 دقيقة

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ 43 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يتخذ قراراً صادماً بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

بديل حسام عاشور.. الأهلي يُجهز للصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

"أكتبلك تعهد" الأكثر مشاهدة.. 10 فيديوهات تصدرت قناة أنغام بموقع "يوتيوب" (فيديو)

بعد أسبوع من طرحها.. "س من الناس" تشعل يوتيوب!

تعرف على موعد طرح ألبوم مصطفى قمر الجديد "ضحكت ليا" لمصطفى قمر

حسين الجسمي يطرح أغنية جديدة بعنوان "مهم جدًا"

تعرف على عدد مشاهدات "مهم جدا" لحسين الجسمي (فيديو)

مليوني مشاهدة لأغنية حسين الجسمي الجديدة "مهم جدا" (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:17 م

عاجل - الزمالك يتلقي صدمة كبرى

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي

07:02 م

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

02:54 م

عاجل.. الأهلي يتخذ قراراً صادماً بشأن رمضان صبحي

04:24 م

"التعليم" تصدر بيانا عاجلا بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة

05:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status