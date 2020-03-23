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عاجل - الزمالك يتلقي صدمة كبرى

الإثنين 23/مارس/2020 - 06:17 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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تلقى نادي الزمالك اليوم الإثنين 23 مارس نبأ صادم بسبب البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب الفريق السابق.

وقام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بمنح نادي الزمالك مهلة لتسديد مستحقات فيريرا والبالغة 400 ألف دولار إلى جانب معاونيه السابقين.

وقد قام فيريرا بمطالبة الزمالك بالحصول على مكافأة الفوز بالدوري والكأس التي حصدها الفريق تحت ولاياته.

وتقدم مسئولو النادي بطعن على الحكم، مؤكدين أن مستحقات فيريرا تم إيداعها في حساب بنكي باسمه في القاهرة، إلا أنه رفض استلامها ولا يمكن للنادي حتى الآن سحبها أو إرسالها من جديد.

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها الفريق الأبيض حتى الآن في بطولة الدوري.
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