برشلونة يرصد صفقة مفاجئة من الدوري الإيطالي

بدأ فريقي أتليتكو مدريد وبرشلونة التنافس من أجل التعاقد مع نجم الدوري الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريقين في الموسم الجديد.



وأشارت تقارير إيطالية حسب صحيفة الكالتشيو ميركاتو، إن برشلونة وأتليتكو مدريد مهتمان بضم أليسيو رومانيولي قائد فريق ميلان بالصيف المقبل.



وكان نادي ميلان قد بدأ محادثات مع رايولا وكيل أعمال اللاعب في الفترة الأخيرة لتجديد عقده مع الروسونيري حتى موسم 2026.



وينتهي عقد رومانيولي مع فريق ميلان في صيف موسم 2022، ويحصل مدافع الفريق على 3,5 مليون يورو سنوياً مع النادي الإيطالي.