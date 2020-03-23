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عاجل.. الصحة العالمية تحذر من سرعة تفشي "كورونا" في العالم

الإثنين 23/مارس/2020 - 06:02 م
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بوابة الفجر
حلمي رمضان
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قالت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الإثنين، إن فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" يصل إلى معظم دول العالم بوتيرة متسارعة، موضحة أنه "تم تسجيل 300 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا من أغلبية دول العالم".

وأضافت المنظمة العالمية: أننا "نطلب من الناس البقاء في المنازل وعدم الخروج؛ للحد من جائحة فيروس كورونا"، لافتة إلى أن استخدام أدوية لم تخضع لتجارب كافية لعلاج فيروس كورونا قد ينعش "الآمال الكاذبة".

كما أكدت على أن العالم "قادر على تغيير مسار وباء كورونا"، موضحة أنه تم تسجيل أكثر من 100 ألف إصابة عالمياً بالفيروس خلال 4 أيام.


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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا صحة عالمية جائحة كورونا

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