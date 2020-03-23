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نجم مانشستر يونايتد يصدم ليفربول بشأن إلغاء الدوري الإنجليزي

الإثنين 23/مارس/2020 - 06:14 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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تحدث اللاعب الإنجليزي ريو فيرديناند مدافع فريق مانشستر يونايتد السابق عن مستقبل البريميرليج في الفترة المقبلة بعد توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ووفقا لتقارير إنجليزية حسب صحيفة ميرور، فإن لاعب مانشستر يونايتد السابق ومحلل قنوات BT sports يقول بان الموسم يجب ان يلغى، وحتى لو كان ذلك يعني حسرة ليفربول.

الجدير بالذكر أن فريق ليفربول يتمنى حصد لقب البريميرليج وذلك بعد غيابه عن جدران النادي منذ 30 عاما، حيث كان آخر لقب دوري إنجليزي يتوج به الريدز في موسم 1990.
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