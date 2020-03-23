وزارة المالية تؤكد 35 مليار جنيه تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 2020

وأكد “معيط” خلال حوار له مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن هذا القرار يأتي ضمن جهود الدولة على تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، وحتى يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم الخاصة، وخاصة بعد القرار التي أصدرته الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتي أكدت أنه لا يجوز ضم العلاوات الخمس، وأكدت أن هذا يكون بمثابة صرف ما سبق صرفه من قبل.

تصريحات وزير المالية لصرف العلاوات الخمس 2020





كما أكد الوزير إلى أن العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات المقررة بـ 14%، وذلك بداية من العام المالي المقبل، والتي من المقرر أن تقوم صناديق المعاشات بصرفها والتي تتحملها الدولة ضمن قسط فض التشابكات والتي قٌدرت بما يقرب من 170 مليار جنيه خلال العام المالي 2020-2021، وأشار “معيط” أنه مع انتهاء هذا الشعر سوف نكون سددنا فيما يقرب من 120.4 مليار جنيه لأصحاب المعاشات من أصل 160.5 مليار جنيه، على أن يتم تعديل النسبة السابقة المحولة من الخزانة العامة للدولة لصالح صناديق المعاشات لترتفع القيمة وتصبح 5.9% بدلاً من 5.7%، حتى تستوعب هذه الاجراءات، وتوفير الأموال اللازمة لتسديد أصحاب المعاشات وتسديد كافة الالتزامات المالية تجاههم.





حيث صرح الوزير أن تكلفة العلاوات الدورية التي سوف يتم صرفها في العام المالي 2020-2021 تخطت الـ 31 مليار جنيه، فيما بلغت تكلفة التخفيضات في ضريبة كسب العمل لكافة العاملين بالدولة حوالي ما يقرب من 4 مليارات جنيه، وأكد الوزير إلى أن قرار الرئيس بشأن مد وقف العمل بقانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين بعد أن تم وقفها خلال شهر يونيه عام 2017، لمدة 3 سنوات يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وخاصة أن جميع الأشخاص المستفيدين من كبار السن وهو أكثر عرضة للاصابة بالمرض.









جهود الدولة في تحسين دخل أصحاب المعاشات وصرف العلاوات الخمس





كما أضاف سيادته أن الحكومة قامت بتخصيص مليار جنيه على أن يتم صرفها خلال شهر مارس وأبريل لسداد كافة المستحقات المتأخرة لكافة المصدرين المتضمنين لمبادرة الاستثمار والتي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة المصرية خلال شهر أكتوبر 2019، ثم قامت الحكومة بعد ذلك بتوقيع اتفاقات التسوية مع 77 شركة من الشركات المصدرة، هذا بالإضافة إلى صرف نسبة 10% من مستحقات المصدرين وذلك تعد المرة الثالثة خلال هذا العام، وذلك حرصاً من الدولة على تشجيع الاستثمار في مصر، وتشجيع الصناعة المصرية والتي سوف تساهم في زيادة حجم الانتاج وزيادة التصدير، بالاضافة إلى زيادة الاقتصاد القومي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.





تصريحات مهمة لوزير المالية لصرف العلاوات الخمسة 2020