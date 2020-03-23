4 أدوية محتملة لفيروس كورونا في 7 دول

منذ انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ويسابق العلماء الزمن لإيجاد علاج للفيروس، خاصة بعد انتشاره حول العالم.

وسعت أمريكا والصين إلى وجود لقاح يعالج الفيروس بشكل فعال إلى جانب دول أخرى، ووجد العلماء أن علاج فيروس كورونا يتلخص في طريقتين هما إنتاج لقاح مضاد والأخرى صناعة دواء مضاد للفيروس.

وبعد تفشي الفيروس في قارة أوروبا صار عليهم حتما أن ينقذوا أنفسهم بصناعة دواء حيث أصبحت أوروبا من أكثر المناطق إصابة بفيروس كورونا المستجد وبدأت أوروبا تجارب سريرية في 7 دول على الأقل بالقارة لاختبار 4 علاجات محتملة لهذا الفيروس القاتل.

وبعد تفشي الفيروس في قارة أوروبا صار عليهم حتما أن ينقذوا أنفسهم بصناعة دواء حيث أصبحت أوروبا من أكثر المناطق إصابة بفيروس كورونا المستجد وبدأت أوروبا تجارب سريرية في 7 دول على الأقل بالقارة لاختبار 4 علاجات محتملة لهذا الفيروس القاتل.

وبدأت تجارب العلاجات الأربعة على 3200 شخص وتشمل عقاقير "ريمديسيفير"، و"لوبينافير" بخلطه مع "ريتوفانير" على أن يعطى العقار الأخير مع "أنترفيرون بيتا" أو من دونه، فضلا عن "هيدروكسي كلوروكوين"، حيث يتم يتم اختيار الخاضعين للتجربة من بين أشخاص دخلوا المستشفى بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في بلجيكا وبريطانيا وفرنسا ولوكسمبورغ وإسبانيا وهولندا وألمانيا.





كما أكدت الهيئة الفرنسية، أيضًا أن تجربة سريرية دولية سيتم إطلاقها تحت إشراف منظمة الصحة العالمية، ولا يتوافر حاليًا أي لقاح أو علاج ضد فيروس كورونا والذي تسبب في وفاة أكثر من 14 ألف شخص حتى الآن في العالم.





وكانت قد باشرت الصين أول تجربة سريرية للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، أمس الأحد، ووزع 108 متطوعا على 3 مجموعات تلقوا الجمعة حقنا أولى.





وتتراوح أعمار المتطوعين بين 18 و60 عاما، وهم جميعا من مدينة ووهان وسط الصين، من حيث انطلق فيروس كورونا المستجد، أواخر العام الماضي، قبل أن ينتقل إلى خارج البلد، وسيخضع المتطوعون الصينيون لمتابعة مدة 6 أشهر.





وتعهدت شركات صيدلة عالمية الخميس الماضي توفير لقاح ضد الفيروس في مهلة تراوح بين 12 و18 شهرا كحد أدنى.





وكانت قد أعلنت روسيا أنها باشرت تجربة لقاح على الحيوانات، وأنها ستصدر نتائجها الأولى في يونيو المقبل.









وفيما يلي مستجدات فيروس كورونا في 7 دول أوروبية التي تحاول إنتاج 4 أدوية للفيروس:



