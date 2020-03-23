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4 أدوية محتملة لفيروس كورونا في 7 دول
الإثنين 23/مارس/2020 - 06:08 م
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زينب وهبه
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منذ انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ويسابق العلماء الزمن لإيجاد علاج للفيروس، خاصة بعد انتشاره حول العالم.
وسعت أمريكا والصين إلى وجود لقاح يعالج الفيروس بشكل فعال إلى جانب دول أخرى، ووجد العلماء أن علاج فيروس كورونا يتلخص في طريقتين هما إنتاج لقاح مضاد والأخرى صناعة دواء مضاد للفيروس.
وبعد تفشي الفيروس في قارة أوروبا صار عليهم حتما أن ينقذوا أنفسهم بصناعة دواء حيث أصبحت أوروبا من أكثر المناطق إصابة بفيروس كورونا المستجد وبدأت أوروبا تجارب سريرية في 7 دول على الأقل بالقارة لاختبار 4 علاجات محتملة لهذا الفيروس القاتل.
4 أدوية في 7 دول أوروبية:
وبدأت تجارب العلاجات الأربعة على 3200 شخص وتشمل عقاقير "ريمديسيفير"، و"لوبينافير" بخلطه مع "ريتوفانير" على أن يعطى العقار الأخير مع "أنترفيرون بيتا" أو من دونه، فضلا عن "هيدروكسي كلوروكوين"، حيث يتم يتم اختيار الخاضعين للتجربة من بين أشخاص دخلوا المستشفى بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في بلجيكا وبريطانيا وفرنسا ولوكسمبورغ وإسبانيا وهولندا وألمانيا.
كما أكدت الهيئة الفرنسية، أيضًا أن تجربة سريرية دولية سيتم إطلاقها تحت إشراف منظمة الصحة العالمية، ولا يتوافر حاليًا أي لقاح أو علاج ضد فيروس كورونا والذي تسبب في وفاة أكثر من 14 ألف شخص حتى الآن في العالم.
وكانت قد باشرت الصين أول تجربة سريرية للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، أمس الأحد، ووزع 108 متطوعا على 3 مجموعات تلقوا الجمعة حقنا أولى.
وتتراوح أعمار المتطوعين بين 18 و60 عاما، وهم جميعا من مدينة ووهان وسط الصين، من حيث انطلق فيروس كورونا المستجد، أواخر العام الماضي، قبل أن ينتقل إلى خارج البلد، وسيخضع المتطوعون الصينيون لمتابعة مدة 6 أشهر.
وتعهدت شركات صيدلة عالمية الخميس الماضي توفير لقاح ضد الفيروس في مهلة تراوح بين 12 و18 شهرا كحد أدنى.
وكانت قد أعلنت روسيا أنها باشرت تجربة لقاح على الحيوانات، وأنها ستصدر نتائجها الأولى في يونيو المقبل.
وفيما يلي مستجدات فيروس كورونا في 7 دول أوروبية التي تحاول إنتاج 4 أدوية للفيروس:
1- مستجدات كورونا في بلجيكا:
سجلت اليوم وزارة الصحة في بلجيكا 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يرتفع عدد الوفيات في بلجيكا إلى 88 حالة، كما أشارت الهيئة الاتحادية للصحة العامة وسلامة الأغذية والبيئة البلجيكية عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 3743 إصابة بعد تسجيل 342 حالة إصابة جديدة".
2- مستجدات كورونا في بريطانيا:
بينما سجلت بريطانيا اليوم 4 حالات وفيات بسبب فيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك العدد إلى 285 حالة وفاة.
وأكدت بريطانيا أنها تكثف توصيل إمدادات الوقاية للعاملين في القطاع الصحي والذين يكافحون إنتشار فيروس كورونا، واستعانت بالجيش للمساعدة بعد أن واجهت صعوبات في إيصال ما يكفي من تلك الإمدادات للمستشفيات.
3- مستجدات كورونا في فرنسا:
سجلت عدد الوفيات في فرنسا بسبب فيروس كورونا 674 حالة وفاة وأقر البرلمان الفرنسي بالأمس مشروع قانون الطوارئ الصحية والذي يخول للحكومة سلطات واسعة لمدة شهرين لمحاربة جائحة فيروس كورونا العالمية ومن خلال هذا القانون يسمح لرئيس الوزراء الفرنسي إصدار مراسيم من شأنها أن تقيد تنقلات المواطنين.
كما يمكّن هذا القانون السلطات من رفع الغرامة المالية المفروضة من 135 يورو إلى 1500 يورو في حال تم خرق الحجر الصحي مرتين خلال 15 يوما، ثم إلى 3700 بالإضافة إلى السجن في حال تم الخرق أربع مرات في غضون 30 يوما.
ويخول القانون تطبيق إجراءات أخرى جديدة من شأنها أن تساعد في كبح استفحال الوباء في فرنسا.
4- كورونا في لوكسمبورج:
كانت قد سجلت لوكسمبورج الإصابة الأولى بفيروس كورونا في 29 فبراير الماضي لرجل أربعيني كان قد سافر إلى إيطاليا وعاد عبر مطارشارلوروا البلجيكي وتتابعت بعد ذلك الإصابات.
5- مستجدات كورونا في إسبانيا:
سجلت إسبانيا في خلال 24 ساعة 462 حالة وفاة جديدة ليتخطى الإجمالي إلى 2000 حيث أعلنت إسبانيا اليوم الإثنين ارتفاع عدد الوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 2182 شخص.
6- مستجدات كورونا في هولندا:
أعلنت السلطة المعنية في هولندا اليوم الاثنين، تسجيل 34 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، وتسجيل 545 إصابة ليرتفع عدد الإصابات إلى 4749.
7- مستجدات كورونا في ألمانيا:
وسجلت ألمانيا اليوم الإثنين أكثر من مائة حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، كما تم تسجيل 28 ألفا و976 إصابة بالفيروس.
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