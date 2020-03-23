أبرزهم وفاء عامر ورانيا يوسف.. فنانين طالبوا بوقف تصوير مسلسلات رمضان بسبب كورونا

تمر البلاد بحالة من الخوف والذعر بسبب انتشار فيروس كورونا، المستجد، وتؤدى الدولة واجبها من خلال اتخاذ القرارات للوقاية من هذا الفيروس المميت، وتقوم بتعقيم جميع الجامعات والمدارس والجهات الإدارية والحكومية، وتنصح الشعب بالبقاء في المنزل،وفي ظل ذالك يتضطر عدد كبير من الفنانين للنزول لتصوير أعمالهم التي من المقرر عرضها في شهر رمضان المقبل.



ويتم تعقيم بلاتوهات التصوير والاستوديوهات والممثلين وجميع طاقم العمل،ولكن يرى بعض الفنانين أن التعقيم ليس أمر كافي للمحافظة على حياة الفنان وصحته،وطالب عدد من الفنانين وقف تصوير المسلسلات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



ونبرز في هذا التقرير أبرز فنانين الدراما الرمضانية المقبلة الذين طالبو بوقف التصوير للمحافظة على أنفسهم من فيروس كورنا:





الفنانة وفاء عامر



عبرت الفنانة وفاء عامر عن استيائها من مواصلة التصوير رغم انتشار فيروس كورونا وذالك من خلال مكالمة هاتفية لـ"انسيدر" قائلة "الواقع اللي احنا عايشينه بيقول إن احنا لازم نقعد في البيت لو كان في خسائر مادية دلوقتي هيبقا في خسائر كبيرة بشرية..أنا مع وقف تصوير الأعمال الفنية حاليا".





الفنانة رانيا يوسف



طالبت الفنانة رانيا يوسف وقف التصوير وعدم اعتبار للخسائر المادية الحالية من خلال مكالمة هاتفية مع برنامج "انسيدر" قائلة "أنا مع وقف المسلسلات لمدة 15 يوم احنا بنقول ان دول أصعب 15 يوم في الفيروس ومحدش هيحب يعدي أهله وعياله..صح هو اكل عيش الناس بس الناس يقفو على رجليها بدل ما تموت".





الكاتبة مريم نعوم



قالت الكاتبة مريم نعوم أن ما يفعله مؤسسين أي عمل فني من الاستمرار في التصوير ما هو إلا استهتار بالفنان وبقيمته وطالبت بوقف التصوير أيا كانت الخسائر المادية فهي أفضل من خسارة الأشخاص وعبرت عن ذالك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلة "أنا عارفة إن اللي هقوله ده هيزعل ناس كتير، ومنهم فريق عمل مسلسلنا لرمضان، بس اللهم قد بلغت، كل التصوير لازم يقف 15 يوم مع دفع جزء من الأجر للعمال، نوقف لغاية أول أسبوع في أبريل، يعني هيبقى فاضل أسبوعين تصوير على بداية رمضان".





شيرين المنزلاوي



طالبت والدة الفنانة هنا الزاهد وزوجة الفنان الراحل طلعت زكريا من نفيب الممثلين أشرف زكي بوقف التصوير في ظل ما تمر به البلاد من انتشار لفيروس كورونا للمحافظة على صحة الفنانين وذالك من خلال منشورعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي قائلة" أرجو من الدكتور أشرف زكي اتخاذ قرار بوقف تصوير جميع المسلسلات والبرامج والأفلام..خايفين على ولادنا وأهلنا".





المخرج يسري نصر الله



ناشد المخرج يسري نصر الله نقابة الممثلين باتخاذ قرار بوقف تصوير المسلسلات الرمضانية المقبلة وذالك عبر حسابه على موقع التصوير الاجتماعي "فيس بوك" قائلا "ياريت النقابات الفنية والمنتجين يجتمعو حالا وياخدو قرار جرئ بتأجيل الأفلام والمسلسلات لحد ما الغمة دي تعدي".



وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قد رفض إصدار أي قرار بوقف تصوير المسلسلات للوقاية من فيروس كورونا نظرا لأن جميع المسلسلات الرمضانية قاربت من انتهاء تصوير جميع مشاهدها ولأهمية موسم رمضان.



