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"السديس" يأمر بإغلاق الأبواب الفرعية للمسجد الحرام

الإثنين 23/مارس/2020 - 05:48 م
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الرئيس العام لشؤون الحرمين - السديس
الرئيس العام لشؤون الحرمين - السديس
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أمر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مساء اليوم الإثنين، بإغلاق الغير رئيسية للمسجد الحرام، والاكتفاء بالأبواب الرئيسية.

ويأتي ذلك استمرارًا للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، التي تتخذها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، للحفاظ على سلامة قاصدي المسجد الحرام.

ويذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعمل على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة كافة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا بالتعاون مع الجهات الصحية والأمنية بالمسجد الحرام.

هذا وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في وقت سابق من اليوم، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 562 حالة حتى الآن، فيما تعافت 19 حالة، لافتة إلى أن الحالات المصابة الجديدة بينهم 26 قدموا من الخارج و25 من المخالطين اجتماعيًا.

وبحسب أحدث إحصائية، فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي 354 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات 15 ألف شخص، فيما شفي أكثر من 103 آلاف شخص حول العالم.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، وأوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

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الكلمات المفتاحية

كورونا المسجد الحرام السديس

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