نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الإثنين 23-3-2020

قال جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه نظرًا لوجود عطل مفاجئ بالخط "1200مم" بجوار الدون تاون، مما تسبب في قطع المياه عن المناطق التالية:

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة تبحث إمكانية طرح الكحول الإيثيلي بنسبة تركيز 70% في منافذها والمجمعات الاستهلاكية، وتنتظر وصول الموافقة من وزارة التجارة والصناعة.









دعت شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، تجار الأدوات الصحية والسباكة منتسبيها وأعضاء الشعبة؛ تقليل ساعات العمل، وزيادة مدة الأجازة الأسبوعية، وغلق جزئي للمحلات، وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمتعاملين فى مجال الأدوات الصحيه سواء العاملين في القطاع أو العملاء.









استهل عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارته التفقدية لمدينة العلمين الجديدة، برفقة قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعقد اجتماع مع شركات المقاولات المُنفذة للمشروعات المختلفة بالمدينة.









قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسى حقق أكبر قفزة فى العالم بعد أنباء دعم البورصة بنحو 20 مليار جنيه، وهو ما ورد في لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس.



