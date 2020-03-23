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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الإثنين 23-3-2020
الإثنين 23/مارس/2020 - 06:00 م
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الفجر الاقتصادي
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الإثنين 23-3-2020 .
يطرح البنك الأهلي وبنك مصر شهادات ذات أعلى عائد في السوق المصري بفائدة 15 % ، واتاح البنكان شراء الشهادة من خلال التليفون أو الانترنت أو الموبايل نكنج من أجل تقليل التجمعات بالفروع لمواجهة فيروس كورونا.
تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، منطقة الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، حيث يجري تنفيذ 15 برجاً، بارتفاعات تصل إلى 42 دورا، وجارٍ تنفيذ الدور الـ42 بأحد الأبراج، بجانب تنفيذ أعمال التشطيبات للواجهات، كما تم البدء فى تنفيذ ٣ أبراج أخرى، ضمن المرحلة الثانية والتى تضم ١٠ أبراج شاطئية.
قال جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه نظرًا لوجود عطل مفاجئ بالخط "1200مم" بجوار الدون تاون، مما تسبب في قطع المياه عن المناطق التالية:
قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة تبحث إمكانية طرح الكحول الإيثيلي بنسبة تركيز 70% في منافذها والمجمعات الاستهلاكية، وتنتظر وصول الموافقة من وزارة التجارة والصناعة.
دعت شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، تجار الأدوات الصحية والسباكة منتسبيها وأعضاء الشعبة؛ تقليل ساعات العمل، وزيادة مدة الأجازة الأسبوعية، وغلق جزئي للمحلات، وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمتعاملين فى مجال الأدوات الصحيه سواء العاملين في القطاع أو العملاء.
استهل عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارته التفقدية لمدينة العلمين الجديدة، برفقة قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعقد اجتماع مع شركات المقاولات المُنفذة للمشروعات المختلفة بالمدينة.
قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسى حقق أكبر قفزة فى العالم بعد أنباء دعم البورصة بنحو 20 مليار جنيه، وهو ما ورد في لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس.
أعلنت منصة (بنى) للمدفوعات العربية التابعة لصندوق النقد العربي اليوم ، الاثنين ، أنه تم اعتماد الجنيه المصري كعملة تسوية مستخدمة فيها ؛ وذلك في إطار التحضير لإطلاقها وبدء عملية إجراءات التحاق البنوك المركزية والتجارية بها.
أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأثنين ، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم مشتريات المصريين والعرب والأخبار الإيجابية عن دعم البورصة بـ 20 مليار جنيه والذي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وقلص المؤشر الرئيسي من مكاسبة الصباحية ليصل الي مستوي 10047.4 نقطة بسبب جنى ارباح داخل الجلسة تحول بسهم التجارى الدولى للمنطقة الحمراء ، مع ارتفاع كبيربالتداولات .
اقترحت دينا بكري عضو بغرفة الجيزة التجارية وغرفة شركات السياحة، أكثر من سيناريو فيما يتعلق بالسياحة الدينية وذلك من خلال التعاون بين وزارة السياحة وغرفة الشركات للفترة القادمة خاصة فيما يتعلق بعمرة رمضان وموسم الحج في حال تم تنفيذ عمرة رمضان وموسم الحج حتى لا نحدث بلبلة لراغبي الحج والعمرة وكذلك لا تتكبد الشركات خسائر.
واصلت شركات نقل الركاب (شرق الدلتا - غرب ووسط الدلتا - الصعيد) للنقل والسياحة التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري تطبيق التدابير الوقائية اللازمة التي تحقق عدم انتشار فيروس الكورونا عن طريق وسائل المواصلات.
قال محمد معيط وزير المالية، إن تكلفة العلاوات الدورية، والحافز الإضافى للعاملين بالدولة فى موازنة ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، تبلغ ٣١ مليار جنيه، وأن تكلفة التخفيضات فى ضريبة كسب العمل لجميع العاملين فى الدولة تبلغ ٤ مليارات جنيه.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا لقرار وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة صرف «العلاوات الخمسة» لأصحاب المعاشات التى تبلغ ٣٥ مليار جنيه هذا العام.
قال وزير المالية محمد معيط، إن مصلحة الضرائب المصرية بدأت تنفيذ التكليفات الرئاسية برفع الحجوزات الإدارية على كل الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل دفع ١٠٪ من الضريبة المستحقة عليهم، وإعادة تسوية ملفاتهم من خلال لجان فض المنازعات.
علن رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تقرر مد مهلة تقديم الاقرارات الضريبية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بعد انتهاء المدة القانونية المقررة لها فى 31 مارس 2020، حتى 16 أبريل القادم، وذلك حرصاً من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على التيسير على الممولين وحفاظا على سلامتهم في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
أعلنت وزارة قطاع الاعمال منح العاملين في شركتى مصر والنصر للغزل والنسيج بالمحلة إجازة من غدا الإثنين وحتى 31 مارس الجاري، مع التزامهم بالعزل الذاتي في منازلهم.
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم إطلاق خدمة "طلب رفع / استكمال المُستندات الأساسية" لحاجزى الوحدات السكنية بمشروع "الإسكان الاجتماعي".
علقت البورصة المصرية،جلسة التداول اليوم الاثنين، لمدة نصف ساعة وذلك بعد ارتفاع مؤشر إيجى إكس 100 بنسبة 5%.
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