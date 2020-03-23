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بعد عاشور وإكرامي.. فايلر يحسم مصير نجم الأهلي

الإثنين 23/مارس/2020 - 05:46 م
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بوابة الفجر
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استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي على بقاء أحمد الشيخ لاعب وسط الفريق في الموسم الجديد.

وطلب المدرب السويسري رنيه فايلر من مجلس إدارة النادي الأهلي الإبقاء على أحمد الشيخ ورفض فكرة رحيل اللاعب  خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، لحاجة مدرب القلعة الحمراء لخدماته الفنية في الفترة المقبلة.


وفي سياق متصل تدرس لجنة التخطيط والتعاقدات بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح بقاء أحمد الشيخ وتجديد تعاقده مع القلعة الحمراء وذلك بناءاً على طلب رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

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