مريضة نفسيًا تقتل طفلتها الرضيعة ثم تنتحر في كفرالشيخ

أقدمت سيدة في العقد الثالث من عمرها، وتقيم في مركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، على الإنتحار بعد أن ألقت رضيعتها الذي تبلغ من العمر شهرًا واحدًا من الطابق الرابع في العقار الذي تقطن فيه، مما أدى إلى مصرعهما وتم نقل جثتهما لمشرحة مستشفى قلين المركزي.



وكان اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من شرطة النجدة لمركز قلين، تفيد مصرع ربة منزل، في العقد الثاني من عمرها، ورضيعتها البالغة من العمر شهرًا ونصف الشهر، نتيجة السقوط من الطابق الرابع.



وانتقلت مباحث مركز شرطة قلين إلى موقع البلاغ لفحصه، وبالمعاينة والفحص، تبين وجود جثة الرضيعة "حور. ف"، وإصابة والدتها "صابرين. م. س، 28 سنة"، بإصابات خطيرة.



وجرى نقل جثة الرضيعة، وأمها المصابة إلى مستشفى قلين المركزي، إلا أن الأم لفظت أنفاسها الأخيرة، داخل قسم الاستقبال، وجرى وضعها مع رضيعتها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.



وأكد شهود عيان وجيران السيدة بالتحقيقات التي أجرتها مباحث قلين أن السيدة كان تعاني من مرض نفسي منذ فترة وترددت علي عدد من الأطباء النفسيين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة.