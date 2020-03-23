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بورش ماكان الكهربائية قد تأتي بقوة 700 حصان

الإثنين 23/مارس/2020 - 05:27 م
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بورش ماكان
بورش ماكان
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منذ فترة وتعمل شركة بورش الألمانية على تطوير  ماكان الكهربائية بالكامل، وبحسب تقرير جديد لازالت تحتاج بعض الوقت لإطلاقها في الأسواق.

وكان سيتم إطلاق ماكان الكهربائية بالكامل في 2021 إلا أنه أكد على أنها لن تكون جاهزة قبل نهاية عام 2022، وعملية التسليم للعملاء ستكون في 2023، بحسب التقرير.

ويتوقع استخدام قاعدة عجلات PPE الجديدة المطورة بالاشتراك بين أودي و بورش، و التي سيتم استخدامها أيضًا في أودي e-tron GT.

ستتوفر بورش ماكان الكهربائية بعدة فئات على أن تكون تيربو  هي الفئة الأعلى في تشكيلتها، و تستمد قوتها من محركين كهربائيين يولدان 700 حصان و1,016 نيوتن.متر من عزم الدوران على الأقل.
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