لليوم الخامس على التوالي.. ووهان الصينية لم تسجل أي إصابات بـ"كورونا"





أكدت السلطات الصينية، مساء اليوم الإثنين، على أن مدينة ووهان "مركز تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19)"، لم تسجل أي حالات إصابة جديدة اليوم.





وقال المسؤول في لجنة الصحة الصينية مي فنج: إن "هذا يعد اليوم الخامس على التوالي، الذي لا يتم تسجيل فيه أية إصابات في ووهان"، حسب ما ذكر موقع وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".





وذكر فنج: أن "لم يتم تسجيل حالات مؤكدة أو مشتبه بها جديدة في مدينة ووهان، حاضرة مقاطعة هوبي الأكثر تضررا من المرض، لمدة خمسة أيام على التوالي".





وأكد على أن "عدد الحالات المصابة القائمة يواصل الانخفاض"، وشدد على أن "عدم تسجيل حالات جديدة لا يعني عدم وجود خطر"، لافتاً إلى أن "ما زالت هناك مخاطر ممكنة لتفشي الفيروس والتفشيات في تجمعات".





وتابع: "تم بذل جهود مضنية منذ إغلاق ووهان قبل شهرين، ومازال هناك عمل شاق في الوقاية من المرض والسيطرة عليه".





وبحسب أحدث إحصائية، فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي 354 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات 15 ألف شخص، فيما شفي أكثر من 103 آلاف شخص حول العالم.





وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، وأوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.



