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رئيس "تعليم البرلمان" يكشف موعد مناقشة إعادة مصروفات الدراسة للطلاب

الإثنين 23/مارس/2020 - 05:34 م
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سامي هاشم
سامي هاشم
عبداللطيف هيبة
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أعلن سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، عقد اجتماع مرتقب للجنة مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وأصحاب المدارس الخاصة، بشأن مصروفات الترم الثاني، وذلك فور تخطي أزمة كرونا.

وقال "هاشم" في تصريح إلى "الفجر": إن الهدف من الاجتماع بحث مطالب إعادة مصروفات الترم الثاني لأولياء الأمور وذلك عقب تأجيل الدراسة بسبب فيرس كرونا، مؤكدًا أن الوزارة لن تتخذ أي قرار إلا فيما يخص مصلحة الطالب وأسرته والتوصل الى قرارات مرضيه للطرفين.

وشدد رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، على ضرورة التركيز لمواجهة فيرس كرونا في الوقت الحالي وألا نشتت أنفسنا في أمور أخرى إلا بعد تخطي عقبة كرونا، لذلك يجب علينا اتباع نصائح وزارة الصحة والجلوس في المنازل، للوقاية من الفيرس وللحفاظ على الأرواح.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.

وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأشار إلى تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ تبلغ من العمر 51 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عامًا.

ونوها بإن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.

ونفى رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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