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بديل حسام عاشور.. الأهلي يُجهز للصفقة الكبرى

الإثنين 23/مارس/2020 - 05:33 م
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الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
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حددت لجنة إدارة التخطيط بالنادي الأهلي، بديل حسام عاشور الذي سيرحل عن صفوف المادر الأحمر بنهاية الموسم الجاري، بعدما قررت اللجنة عدم التجديد له بناء على قرار فايلر المدير الفني للفريق.

وكشفت تقارير صحفية، بأن جهاز الكرة بالأهلى ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح استقروا على التعاقد مع محمود نبيل دونجا نجم وسط بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

وأشارت التقارير التقارير إلى أن جهاز الكرة بنادى الأهلى، سيعرض نجم وسط بيراميدز على السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، الأحمر فى الفترة المقبلة، لبحث إمكانية تقديم عرض رسمى لإدارة فريق دونجا من أجل الحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي المقبل.

رحيل حسام عاشور
وكان مجلس إدارة نادى الأهلى، قد أعلن فى الساعات الماضية، عدم تجديد عقد حسام عاشور، قائد الفريق، بعد أخد رأي المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر الذي رفض استمرار قائد الأهلي التاريخي في الموسم الجديد لأسباب فنية.

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