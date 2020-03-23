بريطانية تكشف تفاصيل إصابة رضيعها بفيروس كورونا

عاشت أم بريطانية تدعى لورا بيرسون وتبلغ من العمر 35 عاما، حالة من الألام والخوف على رضيعها الذي يبلغ من العمر 6 أشهر، بعد إصابته بفيروس كورونا.





ووجهت العديد من النصائح للأمهات لكي يعتنون بأبنائهن وروت قصتها مع رضيعها كاملة.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، نشرت تفاصيل قصة الأم لورا بيرسون التي ظهرت على طفلها حمى شديدة بلغت 39 درجة وقشعريرة وسعال جاف خفيف متقطع، وحثت الآباء على ترقب العلامات التحذيرية للفيروس وعدم تجاهلها كما فعلت هي مع نجلها.





وشاركت الأم لورا بيرسون الأمهات العلامات الواضحة للفيروس التاجي بعد أن أصيب طفلها بالفيروس القاتل المحتمل.





وتقول لورا بيرسون ، من كارديف ، إن الفيروس الشبيه بالإنفلونزا لم يترك ابنها، وحول حياته الى صراخ من الألم وهو يكافح حمى 39 درجة مئوية.





وفي حديثها قالت إن زوجها كان أول من يصاب بمرض Covid-19 شديد العدوى، وتقول: "بدأ النصف الآخر في تطوير الأعراض أولاً ، ارتفاع في درجة الحرارة وقشعريرة وأوجاع وسعال خفيف".





وتابعت: "لم يكن الأمر سيئًا للغاية ، لذلك تمكنا من تحقيق ذلك بأفضل ما يمكن من خلال عزله في غرفة النوم الاحتياطية قدر الإمكان، ولكن الأمر المقلق ، أنه في اليوم التالي ، بدأ "جروف" الصغير أيضًا في إظهار أعراض فيروس كورونا".





وأضافت "لقد أصيب طفلي بسعال جاف متقطع ومتقطع، ولكنه بدأ يشعر بعد ذلك بالحر الشديد"، وقامت هي وزوجها بمحاولات محمومة للاتصال بالطبيب لانقاذ طفلها.





وتقول: "اتصلت بطبيبنا العام لأنني لم أستطع الوصول إلى خط المساعدة NHS 111 وقيل لنا أن نراقب حالته عبر الموقع الإلكتروني whenshouldiworry.com ، الذي أنشأه باحثون طبيون في جامعة كارديف".





"ولكن ، نظرًا لأن درجة حرارة جروف بلغت 39 درجة مئوية ، فقد قدمنا ​​طلبًا للأصدقاء على Facebook للحصول على مقياس حرارة جديد لأننا لم نتمكن من تصديق القراءة على موقعنا واعتقدنا أنها قد تكون مكسورة".





واختتمت "كان جروف يبكي من الألم ولا يطيق - لذا اتصلنا برقم الطبيب خارج ساعات العمل ونصحونا بالذهاب إلى المستشفى، ولحسن الحظ ، يبدو أن جروف الآن قد تعافى من أسوأ أعراضه "، وطالبت الامهات الأخريات أن يعرفن ما يجب الانتباه إليه في أطفالهن الصغار.