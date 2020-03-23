الآن يمكنك كسر شهادة الاستثمار القديمة وشراء الجديدة بعائد 15%.. بشروط





يطرح البنك الأهلي وبنك مصر شهادات ذات أعلى عائد في السوق المصري بفائدة 15 % ، واتاح البنكان شراء الشهادة من خلال التليفون أو الانترنت أو الموبايل نكنج من أجل تقليل التجمعات بالفروع لمواجهة فيروس كورونا.





وأثيرت التسأولات بين العملاء أصحاب الشهادات القديمة على إماكنية كسرها من أجل شراء الشهادة الجديدة ذات العائد الأعلي، وأوضحت مصادر مسؤلة في البنك الأهلى وبنك مصر أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال التليفون أو الإنترنت بنك للعملاء الحاليين لدينا فى حال توفر السيولة النقدية ولكن كسر الشهادات والودائع فيجب الحضور للفروع وكذلك بالنسبة للعملاء الجدد للبنك.





وقالت المصادر إنه يمن للعميل كسر شهادة أو وديعة وربط قيمتها بشهادة أخرى على مدار 24 ساعة، بشرط أن يكون مر على ربط الشهادة القديمة 6 أشهر، وكذلك بعد خصم الرسوم اللازمة بسبب كسر العميل للشهادة قبل انتهاء أجلها.





وسمح البنك المركزي بإجراء خدمة التحويل من حساب عميل بعد كسر شهادة له في أي بنك إلى شراء الشهادة ذات العائد 15% في بنكي الأهلي ومصر.





وقال محمد الإتربى رئيس بنك مصر، إن إطلاق شهادة بفائدة 15 % تصب في صالح المواطنين، لافتًا إلى أن هناك إقبال كبيرا على الشهادة.

ولفت رئيس بنك مصر إلى أنه رغم الإقبال الكبير إلا أنه لم يكن هناك تكدس أمام المواطنين؛ لأنهم استخدموا الوسائل الإلكترونية؛ وهذا يدل على وعي الشعب المصري، معقبا: "إحنا مش عايزين كاش عشان الورق بيتداول.. ووارد الإصابة بكورونا".







