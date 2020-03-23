Advertisements
Advertisements
Advertisements

الآن يمكنك كسر شهادة الاستثمار القديمة وشراء الجديدة بعائد 15%.. بشروط

الإثنين 23/مارس/2020 - 05:20 م
Advertisements
التعاملات البنكية
التعاملات البنكية
الفجر الاقتصادي
Advertisements

يطرح البنك الأهلي وبنك مصر شهادات ذات أعلى عائد في السوق المصري بفائدة 15 % ، واتاح البنكان شراء الشهادة من خلال التليفون أو الانترنت أو الموبايل نكنج من أجل تقليل التجمعات بالفروع لمواجهة فيروس كورونا. 

وأثيرت التسأولات بين العملاء أصحاب الشهادات القديمة على إماكنية كسرها من أجل شراء الشهادة الجديدة ذات العائد الأعلي، وأوضحت مصادر مسؤلة في البنك الأهلى وبنك مصر أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال التليفون أو الإنترنت بنك للعملاء الحاليين لدينا فى حال توفر السيولة النقدية ولكن كسر الشهادات والودائع فيجب الحضور للفروع وكذلك بالنسبة للعملاء الجدد للبنك.

وقالت المصادر إنه يمن للعميل كسر شهادة أو وديعة وربط قيمتها بشهادة أخرى على مدار 24 ساعة، بشرط أن يكون مر على ربط الشهادة القديمة 6 أشهر، وكذلك بعد خصم الرسوم اللازمة بسبب كسر العميل للشهادة قبل انتهاء أجلها.

وسمح البنك المركزي بإجراء خدمة التحويل من حساب عميل بعد كسر شهادة له في أي بنك إلى شراء الشهادة ذات العائد 15% في بنكي الأهلي ومصر.

وقال محمد الإتربى رئيس بنك مصر، إن إطلاق شهادة بفائدة 15 % تصب في صالح المواطنين، لافتًا إلى أن هناك إقبال كبيرا على الشهادة.

ولفت رئيس بنك مصر إلى أنه رغم الإقبال الكبير إلا أنه لم يكن هناك تكدس أمام المواطنين؛ لأنهم استخدموا الوسائل الإلكترونية؛ وهذا يدل على وعي الشعب المصري، معقبا: "إحنا مش عايزين كاش عشان الورق بيتداول.. ووارد الإصابة بكورونا".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

كسر الشهادة فيروس كورونا فائدة 15 عائد 15 بنك مصر البنك الاهلي الاعلى عائد اعلى عائد في مصر 15

أخبار تهمك

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ يوم

زيدان يطرد نجمي ريال مدريد.. وبيريز يوافق

منذ 43 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة عاجلة من السيسى للمواطنين بشأن مواجهة كورونا

منذ ثلث ساعة

عاجل.. وزارة الداخلية تكشف حقيقة فرض حظر التجوال

منذ ساعتين و 39 دقيقة

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ يوم

عاجل.. دعوى مستعجلة لفرض حظر التجوال في جميع المحافظات

منذ حوالي 17 ساعة

كورونا يحكم.. برشلونة يتخذ قرارًا ناريًا وسط صدمة مدوية للجميع

منذ أقل من ساعتين

بديل حسام عاشور.. الأهلي يُجهز للصفقة الكبرى

منذ 36 دقيقة

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

قرار عاجل من "الأوقاف" بشأن بعثات الحج

منذ حوالي 6 ساعات

ليس نيمار.. ميسي يفجر مفاجأة ويطالب بارتوميو بهذه الصفقة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - مرتضي منصور يحسم مصير الزمالك من ضم رمضان صبحي وحسام عاشور

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتخذ قراراً صادماً بشأن رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إخلاء العتبة والموسكي خوفًا من انتشار الكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الأطباء" تزف بشرى سارة بشأن كورونا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

بعد انتهاء شهادات قناة السويس.. بشرى سارة لعملاء البنوك المصرية

٤ طرق لاستثمار عائد أموالك من شهادات قناة السويس

البنوك تعلن عن أفضل المنتجات الإستثمارية مع اقتراب موعد صرف شهادات قناة السويس

أعلى فائدة استثمارية في البنوك المصرية بعد شهادة قناة السويس

بدء صرف مستحقات شهادات قناة السويس.. ووزير المالية يطمئن المواطنين على أموالهم

لأصحاب شهادات قناة السويس.. تعرف على البنوك التى تصرف حصيلة الشهادات اليوم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:54 م

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

عاجل.. الأهلي يتخذ قراراً صادماً بشأن رمضان صبحي

04:24 م

عاجل - مرتضي منصور يحسم مصير الزمالك من ضم رمضان صبحي وحسام عاشور

05:00 م

عاجل.. "الأطباء" تزف بشرى سارة بشأن كورونا

04:30 م

رسالة عاجلة من السيسى للمواطنين بشأن مواجهة كورونا

05:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status