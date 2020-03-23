خطوات الحصول على غرة قصيرة في المنزل

موضة الغرة القصيرة عادت من جديد وتربعت على عرش الموضة هذا العام، وفي ل انتشار فيروس كورونا لا يمكنك الخروج من المنزل والذهاب لمصفف الشعر الخاص بك، بل عليك اعتماد الغرة القصيرة بنفسك عن طريق اتباعك الخطوات التالية:





في البداية يجب تجفيف الشعر أولًا بشكل جيد، لتتمكنين من معرفة طوله جيدا





قومى بتمرير شعرك بالأسنان العادية للمشط -وليس الأسنان الرقيقة التي يمكن أن تمددها كثيرًا– للتخلص من أي تشابك في الشعر".





"ابدأئ بتقسيم شعرك إلى أقسام صغيرة، وبهذه الطريقة يصبح الأمر أكثر سهولة إذا تصادف قطع الكثير أو القليل جدًا، وقصة شعرك بحيث يكون أطول من الطول المطلوب، ويمكنك قص المزيد إذا لزم الأمر، وأهم شيء يجب فعله هو القياس قبل القص، والنظر إلى الطول قبل وضعه في أصابعك."



