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صراع محتدم بين يوفنتوس وإنتر ميلان لضم نجم فيورنتينا

الإثنين 23/مارس/2020 - 05:12 م
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بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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يواصل ناديي يوفنتوس وإنتر ميلان صراعهما في سوق الإنتقالات، لخطف أبرز النجوم داخل إيطاليا وخارجها.

وذكرت شبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، أن عملاقي الكالتشيو يستعدان لخوض معركة جديدة في سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً للصحفي الإيطالي "فابريتسيو رومانو" الصحفي بالشبكة الإيطالية الشهيرة، فإن الناديان مهتمان بضم جايتانو كاستروفيلي، نجم خط وسط فريق فيورنتينا الإيطالي.

وأوضحت التقارير، أن المدير الفني للنيردزوري أنطونيو كونتي معجب بشدة بقدرات صاحب الـ23 عاماً، ويرى أنه سيقدم الإضافة لفريقه في الموسم المقبل.

على الجانب الآخر، يقود فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس مفاوضات ضم كاستروفيلي، في ظل سعى إدارة الفريق للنزول بأعمار خط الوسط، مع إقتراب رحيل كلاً من البوسني ميراليم بيانيتش والألماني سامي خضيرة.

ومن المتوقع أن يشتد الصراع بين الطرفين حول ضم اللاعب، بعد أن نجح يوفنتوس في خطف نجم أتالانتا ديان كلوسيفيسكي من الإنتر، بالإضافة لوجود صراع حول نجم بريشيا ساندرو تونالي.

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