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لمواجهة كورونا.. طائرة سعودية تحمل إمدادات طبية إلى عدن

الإثنين 23/مارس/2020 - 05:10 م
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بوابة الفجر
وكالات
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وصلت طائرة النقل التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، اليوم الإثنين، إلى العاصمة اليمينة عدن، تحمل على متنها إمدادات طبية، وتتعلق هذه الإمدادات بالتأهب والاستجابة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، تتبع لمنظمة الصحة العالمية ضمن جهود واستعدادات المنظمة لتفشي الفيروس.

ويأتي نقل هذه الإمدادات الطبية إلى العاصمة عدن استجابة للوضع الراهن في اليمن كجزء من جهود المملكة والتحالف؛ لمواجهة خطر تفشي فيروس الكورونا، وكجزء من التزام التحالف بدعم العمل الإنساني ودعما لجهود منظمة الصحة العالمية من خلال نقل الإمدادات الطبية من مستودعات المنظمة الأممية إلى عدن.

وتعد هذه الخطوة امتدادا للدعم الذي تقدمة قيادة المشتركة للتحالف لتسهيل عمل المنظمات الأممية وغير الحكومية الدولية في داخل اليمن وتقديم كافة التسهيلات لموظفيها وأطقمها الطبية والمساهمة بالجهود الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني الشقيق.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، أكثر من 318 ألف، وبلغ عدد الوفيات نحو 14 ألف شخص حول العالم.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، وأوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

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الكلمات المفتاحية

كورونا عدن طائرة سعودية

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