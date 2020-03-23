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وزير الإسكان: شواطئ وكورنيش "العلمين الجديدة" متاحة للجميع (صور)

الإثنين 23/مارس/2020 - 05:13 م
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العلمين الجديدة
العلمين الجديدة
أحمد الشيخ
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تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، منطقة الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، حيث يجري تنفيذ 15 برجاً، بارتفاعات تصل إلى 42 دورا، وجارٍ تنفيذ الدور الـ42 بأحد الأبراج، بجانب تنفيذ أعمال التشطيبات للواجهات، كما تم البدء فى تنفيذ ٣ أبراج أخرى، ضمن المرحلة الثانية والتى تضم ١٠ أبراج شاطئية.

وخلال زيارته لمدينة العلمين الجديدة، التقى الدكتور عاصم الجزار، إحدى شركات التسويق، لاستعراض النموذج الاستثمارى المتكامل لاستغلال شواطئ مدينة العلمين الجديدة، والممشى الساحلى، ومنطقة البحيرات.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن شواطئ وكورنيش مدينة "العلمين الجديدة"، ستكون متاحة ومفتوحة للجميع، وفقاً لنظم إدارة محددة ومتكاملة، ونعمل على توفير جميع الأنشطة لتلبية احتياجات المواطنين، والزائرين، والسياح.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة استثمار شواطئ مدينة العلمين الجديدة، من خلال مجموعة من الشركات العالمية والمحلية، وفقاً لمجموعة من الاشتراطات والضوابط، واستغلال المنشآت التى تم تنفيذها بالممشى الساحلى.

كما أكد الوزير على ضرورة إدارة المنطقة الشاطئية بالكامل، وتطبيق مفهوم الإدارة الذكية، للمنطقة الشاطئية والخدمات المُقدمة بها، ووضع نظام متكامل للمتابعة والصيانة الدائمة، من أجل الحفاظ على الشواطئ، والاستثمارات التى تم إنفاقها، واستدامة التنمية بالمدينة.

وزير الإسكان: شواطئ وكورنيش "العلمين الجديدة" متاحة للجميع (صور)
وزير الإسكان: شواطئ وكورنيش "العلمين الجديدة" متاحة للجميع (صور)
وزير الإسكان: شواطئ وكورنيش "العلمين الجديدة" متاحة للجميع (صور)
وزير الإسكان: شواطئ وكورنيش "العلمين الجديدة" متاحة للجميع (صور)
وزير الإسكان: شواطئ وكورنيش "العلمين الجديدة" متاحة للجميع (صور)
وزير الإسكان: شواطئ وكورنيش "العلمين الجديدة" متاحة للجميع (صور)
وزير الإسكان: شواطئ وكورنيش "العلمين الجديدة" متاحة للجميع (صور)
وزير الإسكان: شواطئ وكورنيش "العلمين الجديدة" متاحة للجميع (صور)
وزير الإسكان: شواطئ وكورنيش "العلمين الجديدة" متاحة للجميع (صور)
وزير الإسكان: شواطئ وكورنيش "العلمين الجديدة" متاحة للجميع (صور)
وزير الإسكان: شواطئ وكورنيش "العلمين الجديدة" متاحة للجميع (صور)
وزير الإسكان: شواطئ وكورنيش "العلمين الجديدة" متاحة للجميع (صور)
وزير الإسكان: شواطئ وكورنيش "العلمين الجديدة" متاحة للجميع (صور)
وزير الإسكان: شواطئ وكورنيش "العلمين الجديدة" متاحة للجميع (صور)
وزير الإسكان: شواطئ وكورنيش "العلمين الجديدة" متاحة للجميع (صور)
وزير الإسكان: شواطئ وكورنيش "العلمين الجديدة" متاحة للجميع (صور)
وزير الإسكان: شواطئ وكورنيش "العلمين الجديدة" متاحة للجميع (صور)
وزير الإسكان: شواطئ وكورنيش "العلمين الجديدة" متاحة للجميع (صور)
وزير الإسكان: شواطئ وكورنيش "العلمين الجديدة" متاحة للجميع (صور)
وزير الإسكان: شواطئ وكورنيش "العلمين الجديدة" متاحة للجميع (صور)
وزير الإسكان: شواطئ وكورنيش "العلمين الجديدة" متاحة للجميع (صور)
وزير الإسكان: شواطئ وكورنيش "العلمين الجديدة" متاحة للجميع (صور)
وزير الإسكان: شواطئ وكورنيش "العلمين الجديدة" متاحة للجميع (صور)
وزير الإسكان: شواطئ وكورنيش "العلمين الجديدة" متاحة للجميع (صور)
وزير الإسكان: شواطئ وكورنيش "العلمين الجديدة" متاحة للجميع (صور)
وزير الإسكان: شواطئ وكورنيش "العلمين الجديدة" متاحة للجميع (صور)
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وزير الاسكان كورنيش العلمين الجديدة شواطئ العلمين الجديدة العلمين الجديدة 15

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