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متحدث: "ميركل" بخير وفي انتظار نتيجة اختبار فيروس كورونا
الإثنين 23/مارس/2020 - 05:04 م
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مـحــمد حســــــــــين
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كشفت المتحدثة باسم المستشارة الألمانية، اليوم الاثنين، أن "ميركل" تنتظر نتيجة اختبار لتحديد ما إذا كانت مصابة بفيروس كورونا الجديد بعد زيارة الطبيب الذي ثبتت إصابته بالفيروس.
وقال ستيفن سيبرت، خلال مؤتمر صحفي حكومي دوري: "المستشارة جيدة". ورفض تحديد متى يمكن أن تظهر نتائج الاختبار، حسبما أوردت وكالة "رويترز".
ذهبت ميركل إلى الحجر الصحي يوم الأحد.
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