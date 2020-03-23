متحدث: "ميركل" بخير وفي انتظار نتيجة اختبار فيروس كورونا

كشفت المتحدثة باسم المستشارة الألمانية، اليوم الاثنين، أن "ميركل" تنتظر نتيجة اختبار لتحديد ما إذا كانت مصابة بفيروس كورونا الجديد بعد زيارة الطبيب الذي ثبتت إصابته بالفيروس.