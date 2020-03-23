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تامر حبيب يقبل تحدي الخير من كندة علوش.. ويتكفل بـ 50 أسرة

الإثنين 23/مارس/2020 - 06:13 م
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تامر حبيب
تامر حبيب
ولاء عبد الناصر
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قبل السيناريست تامر حبيب تحدي الفنانة كندة علوش، في مبادرة تحدي الخير، الذي أطلقتها جميعة رسالة لتقليل الضرر على المحتاجين بعد انتشار فيروس كورونا.


وقال خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات 'إنستجرام'، أنه قبل تحدي كندة علوش، وسوف يتكفل ب 50 أسرة، وأن هذا الموضوع أخذ منه وقت طويل في التفكير للبحث عن الأسر التى تستحق، مضيفاً أنه ينقل التحدي لكل من رجاء الجداوي، أمينة خليل، أسر ياسين، شريف منير، ريهام عبد الغفور.


يشار إلى أن المبادرة بدأت بنداءٍ وجهه سعد سمير عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، ودعا فيه زملاءه، للتكفل بأكبر عدد ممكن من الأسر الفقيرة التي تضررت بفعل العاصفة الأخيرة التي ضربت مصر، والمتضررة من الحجر الصحي الإلزامي، وقايةً من خطر كورونا.
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