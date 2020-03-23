مسؤول صحي جزائري يطالب بفرض "حجر صحي كامل" في البلاد





وجه رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الجزائرية إلياس مرابط، مساء اليوم الإثنين، دعوة لتطبيق حجر صحي على المواطنين في كافة أنحاء البلاد، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".





وطالب "مرابط" بالاقتداء بالدول الاخرى خاصة الصين، بشأن وضع المواطنين في "حجر صحي كامل وحازم، بطريقة متدرجة ومنظمة".





ولفت إلى ضرورة أن يكون هذا الإجراء "مرفوقاً بعمليات فحص واسعة" للحالات التي يشتبه لإصابتها بفيروس كورونا، وعزل المصابين، للتمكن من الحد من تفشي الفيروس.





وأضاف: أنه "يتوجب الذهاب بسرعة نحو اتخاذ قرارات صارمة؛ للحد من تنقل المواطنين لمنع انتشار الفيروس ونقل العدوى من منطقة إلى أخرى"، داعيا المواطنين إلى تفادي التنقل لحماية أنفسهم من الإصابة.





وجاءت هذه التصريحات في الوقت، الذي أعلنت فيه لجنة رصد ومتابعة انتشار فيروس كورونا بالجزائر، إن الفيروس انتشر في 20 ولاية من ولايات البلاد البالغ عددها 48.





وأوضحت اللجنة في تصريحات صحفية، في وقت سابق من اليوم، أنه في حال وصل الوباء إلى المرحلة الرابعة، فسيتم إجبار المواطنين على البقاء في منازلهم، باعتبار أن تلك المرحلة تعد "كارثة صحية"، لافتة إلى أن وزارة الصحة الجزائرية لديها "مخزون كبير" من دواء لعلاج مرض الملاريا، الذي قد يتم استخدامه لعلاج فيروس كورونا المستجد.





وأعلنت وزارة الصحة كذلك عن إلغاء الفحوصات المتخصصة والمواعيد الطبية والعمليات الجراحية المبرمجة في الجزائر باستثناء الحالات المستعجلة، حتى إشعار آخر، ليتم تركيز الجهود على مواجهة انتشار الفيروس.





ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، أكثر من 318 ألف، وبلغ عدد الوفيات نحو 14 ألف شخص حول العالم.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، وأوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.



