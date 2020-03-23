Advertisements
Advertisements
Advertisements

ملعب برازيلي يحمي المشردين من كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 05:03 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
قررت مدينة بيليم البرازيلية تحويل ملعب بارا الأولمبي لاستضافة عشرات المشردين في الشوارع تخوفاً من تفشي فيروس كورونا في البلاد


أقامت سلطات ولاية بارا، وعاصمتها بيليم، في ساعات قليلة النزل في منشآت الملعب، مع توفير فرش للنوم وأغذية وأدوية وأدوات نظافة، وطاف مسؤولون، الشوارع بحثاً عن أشخاص بلا مأوى، لتوفير هذه الإقامة المؤقتة لهم.

وخلال أول جولة صباحية جمع القائمون على المبادرة 100 شخص، تم تسجيل أسمائهم وأقاموا بالفعل في الملعب، ومع حلول المساء جمعوا 150 شخصاً آخرين.

وأطلقت هذه المبادرة بسبب تمدد انتشار مرض كورونا الناجم عن الفيروس في البرازيل، حيث سجلت حتى الآن 25 حالة وفاة، و1546 إصابة مؤكدة، ما دفع الولايات إلى تعليق جميع بطولات كرة القدم في البلاد.

وعلاوة على مانغيراو، عرض 13 نادي كرة قدم برازيلي كبير على الأقل منشآته التي لا يستخدمها الآن، ما بين ملاعب ومراكز تدريب، لاستفادة منها كمستشفيات ميدانية أو مقار إقامة أو مراكز تبرع بالدم والأدوية.

وتشير تقديرات إلى أن هناك حالياً 1250 شخصاً ينامون في شوارع مدينة بيليم.


Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة للأطباء على خلفية أزمة الكورونا

منذ أقل من ساعة

ريال مدريد وبرشلونة في مهب الريح.. قرار مفاجئ من الاتحاد الإسباني بشأن الدوري

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. وفاة ثاني حالة مصابة بكورونا في صفوف القوات المسلحة

منذ حوالي 6 ساعات

الداخلية: رجال الأمن متواجدون بأماكن مختلفة لتطبيق قرار منع التجول

منذ ساعة و 7 دقيقة

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

قرار عاجل من "الأوقاف" بشأن بعثات الحج

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل - مرتضي منصور يحسم مصير الزمالك من ضم رمضان صبحي وحسام عاشور

منذ ثلث ساعة

عاجل.. بيان من هيئة الدواء عن أول علاج مصري للكورونا

منذ يوم

كورونا يحكم.. برشلونة يتخذ قرارًا ناريًا وسط صدمة مدوية للجميع

منذ ساعة

عاجل.. إخلاء العتبة والموسكي خوفًا من انتشار الكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ يوم

عاجل.. وزارة الداخلية تكشف حقيقة فرض حظر التجوال

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. دعوى مستعجلة لفرض حظر التجوال في جميع المحافظات

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يتخذ قراراً صادماً بشأن رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:54 م

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

عاجل.. الأهلي يتخذ قراراً صادماً بشأن رمضان صبحي

04:24 م

عاجل.. وزارة الداخلية تكشف حقيقة فرض حظر التجوال

03:30 م

قرار عاجل من "الأوقاف" بشأن بعثات الحج

12:25 م

عاجل.. بشرى سارة للأطباء على خلفية أزمة الكورونا

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status