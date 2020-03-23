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محمد كشك مهاجما "الأعلى للمعاقين": "نايم ننه في الفانيلا"

الإثنين 23/مارس/2020 - 05:05 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال محمد كشك، إن هناك قرارات صدرت من رئيس الوزراء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، أهمها غلق السينمات والمسارح والتجمعات الفنية، مع إعطاء إجازة لكافة المعاقين والأمهات التي لديهن أبناء معاقين بناءً على استفسارات المواطنين من الشعب، مشددًا على أن هذا القرار غاية في الاحترام والتقدير والتوقير، ونرفع القبعة للحكومة عليه.

وأضاف "كشك"، خلال تقديمه برنامج "فجر مصر" المذاع عبر يوتيوب "الفجر"، أن هذا القرار يدعم روح القانون السوي المحترم، ولكن أين دور المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، معقبًا: "فين مجلس المعاقين اللي مشيلنا الطين، فين الدكتور أشرف مرعي، رئيس المجلس، وفين نواب المعاقين في مجلس النواب، لا في الهم لاقيينه ولا في الطين سامعينه، إيه لزمتكم ما تقوموا تروحوا عيب عليكم لما الدولة تاخد قرار بناءً على استفسارات المعاقين، أنتوا دوركم إيه، المجلس الأعلى للمعاقين نايم ننه في الفانيلا وليس له أي لزمة".

وتابع: أن دور رئيس المجلس الأعلى للمعاقين ونواب البرلمان عن المعاقين هو أخذ اللقطة فقط، وأكل التورتة والجاتو ويشربوا نسكافية، مضيفًا: "ما تقوموا بدوركم بتقلوا قيمتكم ليه، هاتولي مرة قدمتوا استجواب حول مشكلات المعاقين، أو مرة عملتوا احتفالية لتكريم الأم المعاقة في مصر". 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ من العمر 51 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عامًا.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.

وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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