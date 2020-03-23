خطوات التسجيل على موقع وزارة القوى العاملة 2020 للعمالة الغير منتظمة

وزارة القوى العامله هى عبارة عن وزاره تهتم بمصالح العمال الذين ليس لديهم دخل شهرى ثابت او الذين يعملون باليومية وليس لديهم معاش وهم ما يسمون بالعمالة الغير منتظمة حيث قامت وزارة القوى العامله بإنشاء رابط الكترونى ليقوم كل عامل ليس لديه دخل شهرى ثابت بالتسجيل على هذا الرابط وإدخال البيانات الخاصة بس لتقوم الوزارة بتوفير المعاش له ولجميع هذه الفئة من العماله الغير منتظمة.









الاحصائيات الخاصة لجميع الأعداد للعاملة الغير منتظمة





قام الجهاز المركزى للإحصاء مؤخراً برصد الاحصائيات الخاصة لجميع الأعداد للعاملة الغير منتظمة على جميع مستوى الجمهوريه حيث اكتشفت ان اعداد هذه العماله حوالى 2 مليون و 65 الف عامل وهؤلاء العمال هم من يعملون فى الاعمال المحليه مثل اعمال الزراعه والرى وتقطيع الاخشاب وأيضاً اعمال صيد الاسماك وجميع الاعمال والقطاعات التى تشبهها من حيث الدخل اليومى للعامل .









خطوات التسجيل على موقع وزارة القوى العاملة للعمالة الغير منتظمة





وجهت وزارة القوى العامله لجميع الفئات من فئات العماله الغير منتظمة لكل من يريد التسجيل على الموقع الخاص بها يرجى التوجه الى الرابط التالى “وزارة القوى العاملة” وإدخال الاسم والوظيفة وجميع البيانات المطلوبة الخاصة بكل عامل.









كيفية التواصل مع وزارة القوى العمله



