إدريس ألبا وزوجته: "يا نعيش عيشة فل يا نموت احنا الكل"

تصدر النجم البريطاني إدريس ألبا "ترند" محركات البحث جوجل عقب إعلانه عن غصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعدما أثبتت التحاليل والفحوصات إيجابيتها.





إصابة إدريس ألبا





وتفاجأ متابعو الفنان إدريس ألبا بظهوره في فيديو معلنًا إصابته وبجواره زوجته سابرينا دوري ما لاقى تعليقات كثيرة جدا، رافضة لما يحدث ولاسيمًا أنه مصاب ويجب ابتعاد الجميع عنه.





إدريس ألبا ينقل كورونا لزوجته





ورفضت سابرينا ترك زوجها إدريس ألبا بمفرده في العزل الصحي حتى لا يشعر بآلام افصابة ويجلس وحيدًا مقررةً عدم تركه في هذا الظرف القاسي، ورافعةً شعار "يا نعيش عيشة فل يا نموت احنا الكل".





سابرينا ترفض ترك إدريس ألبا





وضربت سابرينا بإجراءات الوقاية والحجر الصحي عرض الحائط، لترافق زوجها إدريس ألبا حتى أصيبت هي الأخرى بفيروس "كورونا" وثبت إيجابية العينات، وهو أمر طبيعي بعد مخالطتها للحالة المصابة.





إدريس ألبا يتصدر جوجل





وزاد البحث عن إدريس ألبا وزجته لمعرفة حياتهما وكيف اجتمعا ببعضهما البعض ولاسيما بعد ولائها لدرجة انها أصيبت بكورونا برغبته لتلازم زوجها الوسيم، الذي أحبته حبًا شديدًا، لتقرر أن تكون معه ومعرضة حياتها للخطر.





إدريس ألبا وزوجته معا في الحجر الصحي





وقررت سابرينا أن تتعامل بالشكل الطبيعي دون قيود مع إدريس ألبا لافته أنهما يقضيان فترة العزل الصحي سويًا بمدينة نيو مكسيكو، حيث كان يشارك ألبا في تصوير آخر مشاهده من فيلمه الصادر قريبًا.





زواج إدريس ألبا





وتزوج إدريس ألبا وسابرينا في عام 2018 بعدما عاشا قصة حب كبيرة تحدث عنها الجميع واستمرت لسنوات، حتى كان المشهد الختامي والأسطوري، خلال تواجدهما معا في "سينما Rio" بشرق لندن، وقبل عرض فيلمه"Yardie" حيث ركع على ركبتيه طالبا الزواج منها، مقدما لها خاتم الزواج، واحتضنها أمام الجميع، في مشهد يتذكره عشاق النجم البريطاني الوسيم.





زفاف إدريس ألبا وسابرينا





وأقيم حفل زفافا إدريس ألبا وسابرينا في المغرب مستمرًا ثلاث أيام، وظهر خلاله ألبا البالغ من العمر وقتها 46 عاما ببدلة سوداء أنيقة، زينها بوردة طبيعية اضفت عليه جاذبية، وخرجت العروس البالغة من العمر 29 عاما بفستان أبيض أنيق مع تسريحة شعر ناعمة، في مشهد خلاب ووسط حضور كبير من محبي النجم العالمي البريطاني.







