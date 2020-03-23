عاجل - مرتضي منصور يحسم مصير الزمالك من ضم رمضان صبحي وحسام عاشور

رد نادي الزمالك على الأنباء المنتشرة في الفترة الأخيرة حول تعاقد النادي مع حسام عاشور ورمضان صبحي نجمي النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وكان النادي الأهلي قد أعلن منذ يومين رسميا التخلي عن حسام عاشور وعدم تجديد عقده وطالبه النادي بالبحث عن نادي جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ولكن نفى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جميع الأنباء المنتشرة حول تعاقد النادي مع عاشور أو صبحي في الصيف القادم.





وأكد مرتضى منصور أن نادي الزمالك لم يدخل في أي مفاوضات نهائيا مع حسام عاشور أو رمضان صبحي في الفترة الماضية خاصة وأنه لا أحد يعرف مصير النشاط الرياضي في مصر حتى الآن بسبب فيروس كورونا.





كما طالب مرتضى منصور وسائل الإعلام أن تتحرى الدقه في الأخبار التي تنشرها خاصة عن نادي الزمالك ولا تروج الشائعات عن النادي.





ويتواجد نادي الزمالك في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد ٣١ نقطة من أصل ١٦ مباراة خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.



