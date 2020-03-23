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انقطاع مفاجئ للمياه في القاهرة الجديدة.. والجهاز يعلن موعد عودتها

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:58 م
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انقطاع المياه
انقطاع المياه
أحمد الشيخ
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قال جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه نظرًا لوجود عطل مفاجئ بالخط "1200مم" بجوار الدون تاون، مما تسبب في قطع المياه عن المناطق التالية:

 التجمع الخامس " الاحياء 1،2،3،4،5 بجانب حي ¾ وحي الشويفات وغرب الجولف والدبلوماسيين، غرب أربيلا وجنوب الأكاديمية والجولف والقطاع الأول والثانى من مركز المدينة.

التجمع الأول: الياسمين 7،8 البنفسج فيلات وعمارات وجزء من الرحاب1 وجزء من المستثمرين الشمالية 

التجمع الثالث: ضعف بالمحلية 3، 4

ومن المتوقع الانتهاء من الاصلاح وضخ المياه الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين.
ويوجود سيارات تابعة للجهاز لسد احتياجات المواطنين برجاء الاتصال على 15100 فى احتياج السيارة .

توصيات تستحب فعلها بعد عودة المياه:

فتح كافة صنابير المياه بالمنزل لمدة خمس دقائق بدون استعمال

وفى حالة وجود عوالق أو عكارة أو تغيير فى اللون أو الطعم أو الرائحة الاتصال فوارا على الخط الساخن 15100 والإبلاغ.

انقطاع مفاجئ للمياه في القاهرة الجديدة.. والجهاز يعلن موعد عودتها
انقطاع مفاجئ للمياه في القاهرة الجديدة.. والجهاز يعلن موعد عودتها
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