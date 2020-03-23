"تموين بورسعيد": ضبط عشرين ألف قفاز و٢٠٠ لتر كحول داخل محل مستلزمات طبية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأثنين، حملات مكثفة للرقابة علي الصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية للتأكد من صلاحية المطهرات التي يتم بيعها، وكذلك الماسكات والقفازات والتأكد من تسجيلها بوزارة الصحة والتأكد من عدم احتكار المنتجات لاستغلال المستهلك.



وتمكنت الحملة من ضبط عشرين الف قفاز و٢٠٠ لتر كحول داخل محل مستلزمات طبية "مكه" خلف جامع التوحيد وذلك في إطار الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





أنطلقت الحملة بقيادة مجدي الخضر وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية، المهندس خالد فهمي رئيس الرقابة التموينة، ابراهيم الدهري ومحمد عوض، هشام السعيد كبير مفتشي الرقابة.



قام المقدم حسام رمضان رئيس قسم شرطة مباحث التموين، الرائد مهيب فتيح رئيس مباحث التموين بتحرير المحاضر الخاصة بالمظبوطات وتتولي النيابة العامة التحقيق.



تأتي الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ضمن الإجراءات الإحترازية للوقاية من خطر فيروس كورونا وحماية المواطنين من جشع التجار.



قال "مجدي الخضر" وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، انه بالتنسيق مع المقدم حسام رمضان، رئيس قسم مباحث التموين بالمحافظة، ونقابة الصيادلة، تم شن هذة الحملة المكبرة.



وأكد الخضر، أن الحملات مستمرة خلال الايام القادمة وغرفة العمليات تعمل علي مدار اليوم، لتلقي اية شكاوى من المواطنين خاصة باخفاء السلع او زيادة اسعارها، مناشدا المواطنين الابلاغ عن أي تاجر مستغل للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.



وفي سياق مختلف، تؤكد محافظة بورسعيد أنه لا صحة لما تتردد على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تعطيل حركة المعديات بوسط البلد والرسوة وكوبرى النصر العائم خلال الفترة القادمة أو غلق منافذ المحافظة كإجراء احترازى.



وتؤكد محافظة بورسعيد أن حركة المعديات تسير بشكل طبيعى ولا نية لتعطيل حركة المعديات أو غلق المنافذ الجمركية للمحافظة، وفى حال وردود أى جديد فى هذا الشأن سيتم الإعلان على الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد.



وتناشد محافظة بورسعيد منع تداول الشائعات التى من شأنها تثير الفزع فى قلوب المواطنين وتحرى الدقة والحرض فى تناول الموضوعات المهمة للمواطنين خاصة فى تلك الفترة الحرجة، كما نهيب بالمواطنين استقساء المعلومات من مصادرها سواء من الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد أو مديرية الصحة بشأن فيروس كورونا المستجد، ونؤكد مرة ثانية ضرورة تعاون المواطنين مع الأجهزة التنفيذية والوعى بخطورة المرحلة الراهنة حفاظا على أمن وسلامة الوطن والمواطنين، وحفظ الله بلدنا الحبيبة من كل سوء أو مكروه.

