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إزالة مخالفة بناء بمدينة الشروق استغل صاحبها الانشغال بفيروس كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:53 م
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مخالفة البناء
مخالفة البناء
أحمد الشيخ
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قام جهاز مدينة الشروق بإيقاف أعمال البناء المخالفة،  وإزالة الشدة الخشبية، بجانب تحرير محضر المخالفة اللازم، بإحدى قطع الأراضى
بالمجاورة (3) فى المنطقة(السابعة عمارات).

صرح بذلك المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز المدينة، مؤكدا أن ذلك الإجراء السريع يأتى فى ضوء ما تم رصده من وجود أعمال بناء جارية بدور السطح بغرض تحويله لدور سكنى بالمخالفة للتراخيص، حيث استغل صاحب العقار  الظروف التى تمر بها البلاد خلال المرحلة الحالية، ومواجهة فيروس كورونا المستجد، لارتكاب المخالفة.

وأشار إلى أنه تم على الفور تكليف لجنة الإزالة المشكلة بأعضاء من الجهاز وشرطة التعمير، والتمكن من إيقاف إستكمال الأعمال مع الإزالة الكاملة.

وحذر رئيس الجهاز من القيام بأعمال بناء مخالفة حيث إنه لن يتم التهاون وسيتم الإزالة الفورية حفاظاً على النسق المعمارى لمدينة الشروق .



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ تبلغ من العمر 51 عاماً، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عاماً.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.


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مصر كورونا مخالفات البناء فيروس كورونا صحة عالمية الاجراءات الوقائية 15 حالة

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