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ميرور: مانشستر يونايتد يحسم مصير بوجبا

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:50 م
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بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية اليوم، أن المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد "إد ودوارد" عقد إجتماعاً مع "مينو رايولا" وكيل أعمل النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب الفريق، لحسم موقفه من البقاء مع مانشستر يونايتد.

ووفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الثنائي تحدثا سوياً حول بوجبا، في محاولة أخيرة لحل أزمة اللاعب مع اليونايتد، ومن ثم الإبقاء عليه مع الفريق لفترة قادمة.

كما أضافت ميرور، أن ودوارد طلب من رايولا تخفيف حدة الإنتقادات التي يوجهها الأخير لإدارة اليونايتد دوماً في اللقاءات الصحفية.

ودخل بوجبا في مسلسل من الأزمات مع إدارة اليونايتد هذا الموسم، حيث طالته الإنتقادات حول تمارضه وعدم رغبته في اللعب للفريق.

كما تعرض اللاعب لعدة إصابات مع اليونايتد هذا الموسم، أبعدته عن معظم مباريات الفريق.

وصرح رايولا في أكثر من مناسبة سابقة، إن إدارة الشياطين الحمر لا تقدر قيمة بوجبا، وأن سياسة الفريق لا تناسب طموحات بطل اللاعب عام 2018.

ويرتبط بوجبا بقوة الإنضمام لفريقي يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الاسباني في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

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