Advertisements
Advertisements
Advertisements

'كل ما نقول هتفك نلاقيها تقلت أكتر'.. هكذا علق نبيل الحلفاوي على فيروس كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 05:33 م
Advertisements
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
روان هيثم
Advertisements
عبر الفنان نبيل الحلفاوي عن استيائه وحزنه الشديد من انتشار فيروس الكورونا.

وكتب "الحلفاوي" تدوينة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر" قائلا: "دمها بقا تقيل، وكل ما بنقول بتفك أهو نلاقيها تقلت أكتر".

وتابع "الحلفاوي" عبراته قائلا: "يلا ربنا كريم والحمدلله في كل الأحوال".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: ربنا يستر يارب كلنا مرعوبين عمرنا ما شفنا كدة في حياتنا، أزمة كبيرة ويارب ننجو منها على خير.

ويذكر أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا، لذلك وجه العديد من الفنانين رسالة الى جمهورهم للبقاء في منازلهم للوقاية من الإصابة بهذا الفيروس المميت الذي يدعى "كورونا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام فيروس كورونا افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

بديل حسام عاشور.. الأهلي يُجهز للصفقة الكبرى

منذ 38 دقيقة

عاجل.. وزارة الداخلية تكشف حقيقة فرض حظر التجوال

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. "الأطباء" تزف بشرى سارة بشأن كورونا

منذ أقل من ساعتين

كورونا يحكم.. برشلونة يتخذ قرارًا ناريًا وسط صدمة مدوية للجميع

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إخلاء العتبة والموسكي خوفًا من انتشار الكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة عاجلة من السيسى للمواطنين بشأن مواجهة كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - مرتضي منصور يحسم مصير الزمالك من ضم رمضان صبحي وحسام عاشور

منذ ساعة و 11 دقيقة

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

زيدان يطرد نجمي ريال مدريد.. وبيريز يوافق

منذ ساعة الا ربع

ليس نيمار.. ميسي يفجر مفاجأة ويطالب بارتوميو بهذه الصفقة

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ يوم

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ يوم

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يتخذ قراراً صادماً بشأن رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من "الأوقاف" بشأن بعثات الحج

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. دعوى مستعجلة لفرض حظر التجوال في جميع المحافظات

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

نبيل الحلفاوي: حازم إمام واجهه مشرفة للزمالك ومفيش حبر يقدر يشطبه

نبيل الحلفاوي عن فوز الأهلي بالدوري الممتاز: "ربنا ما يقطعلنا عادة"

هند القحطاني تتجول لكشف الأوضاع في أمريكا بعد انتشار "فيروس كورونا" (فيديو)

الطبيبة المرافقة لأول حالة وفاة بكورونا توجه نصائح للمواطنين

بإطلالة جديدة.. سوسن بدر تغازل جمهورها عبر "إنستجرام"

أحمد موسى: "الأخطر في الأيام المقبلة وربنا يستر" (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:54 م

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

عاجل.. الأهلي يتخذ قراراً صادماً بشأن رمضان صبحي

04:24 م

عاجل - مرتضي منصور يحسم مصير الزمالك من ضم رمضان صبحي وحسام عاشور

05:00 م

رسالة عاجلة من السيسى للمواطنين بشأن مواجهة كورونا

05:48 م

عاجل.. "الأطباء" تزف بشرى سارة بشأن كورونا

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status