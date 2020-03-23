'كل ما نقول هتفك نلاقيها تقلت أكتر'.. هكذا علق نبيل الحلفاوي على فيروس كورونا

عبر الفنان نبيل الحلفاوي عن استيائه وحزنه الشديد من انتشار فيروس الكورونا.



وكتب "الحلفاوي" تدوينة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر" قائلا: "دمها بقا تقيل، وكل ما بنقول بتفك أهو نلاقيها تقلت أكتر".



وتابع "الحلفاوي" عبراته قائلا: "يلا ربنا كريم والحمدلله في كل الأحوال".



وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: ربنا يستر يارب كلنا مرعوبين عمرنا ما شفنا كدة في حياتنا، أزمة كبيرة ويارب ننجو منها على خير.



ويذكر أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا، لذلك وجه العديد من الفنانين رسالة الى جمهورهم للبقاء في منازلهم للوقاية من الإصابة بهذا الفيروس المميت الذي يدعى "كورونا".