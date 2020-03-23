التموين تستعد لطرح "الكحول الإيثيلي" بالمجمعات الاستهلاكية





قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة تبحث إمكانية طرح الكحول الإيثيلي بنسبة تركيز 70% في منافذها والمجمعات الاستهلاكية، وتنتظر وصول الموافقة من وزارة التجارة والصناعة.





وأشارت الوزارة إلى ضخ 15 ألف عبوة من المطهرات والمنظفات في فروع المجمعات الاستهلاكية، لسد عجز المنتجات الكحولية في الأسواق، وأبرز ما سيتم طرحه من المطهرات "كولونيا 555"، إحدى منتجات شركة السكر والصناعات التكميلية التابعة للوزارة، بسعر 38 جنيها للعبوة الواحدة.





وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على طرح منتجات شركة السكر من "كولونيا 555" في المجمعات الاستهلاكية.





وقال المحاسب محمد عبدالرحيم، رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، إن منتجات الشركة “الشبراويشي” من ”كولونيا 555″ متاحة للمستهلكين، بالإضافة إلى حاملي البطاقات التموينية بسعر 38 جنيهًا لكلٍّ منهما.