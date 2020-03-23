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التموين تستعد لطرح "الكحول الإيثيلي" بالمجمعات الاستهلاكية
الإثنين 23/مارس/2020 - 04:19 م
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الفجر الاقتصادي
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قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة تبحث إمكانية طرح الكحول الإيثيلي بنسبة تركيز 70% في منافذها والمجمعات الاستهلاكية، وتنتظر وصول الموافقة من وزارة التجارة والصناعة.
وأشارت الوزارة إلى ضخ 15 ألف عبوة من المطهرات والمنظفات في فروع المجمعات الاستهلاكية، لسد عجز المنتجات الكحولية في الأسواق، وأبرز ما سيتم طرحه من المطهرات "كولونيا 555"، إحدى منتجات شركة السكر والصناعات التكميلية التابعة للوزارة، بسعر 38 جنيها للعبوة الواحدة.
وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على طرح منتجات شركة السكر من "كولونيا 555" في المجمعات الاستهلاكية.
وقال المحاسب محمد عبدالرحيم، رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، إن منتجات الشركة “الشبراويشي” من ”كولونيا 555″ متاحة للمستهلكين، بالإضافة إلى حاملي البطاقات التموينية بسعر 38 جنيهًا لكلٍّ منهما.
وأشار عبدالرحيم، إلى ضخ 10 آلاف عبوة في فروع المجمعات الاستهلاكية الأهرام والنيل والإسكندرية؛ وذلك لسد عجز المنتجات الكحولية في الأسواق، مشيرًا إلى أن الكحول الإيثيلي سيكون متاحًا أيضًا للمواطنين كافة، ولكن بحد أقصي 2 لتر لكل مواطن.
وأوضح عبد الرحيم أنه جارٍ تحديد سعر بيع لتر الكحول الإيثيلي مع لجنة سياسات التسعير بالشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز حماية المنافسة، بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة.
يُذكر أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية وتعد إحدى أذرع الحكومة لتوفير كل السلع الغذائية الاستهلاكية للمواطنين حاملي البطاقات التموينية وغيرهم من المستهلكين.
ويبلغ عدد فروع المجمعات الاستهلاكية ما يزيد على 3 آلاف فرع في القاهرة والجيزة والإسكندرية؛ وهي شركات الأهرام والنيل والإسكندرية.
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